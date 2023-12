Produkowane w Polsce autobusy elektryczne Solaris trafiły wiosną do Oslo. To był rekordowy kontrakt na ponad 180 pojazdów. Przyszła zima i Norwegowie mają problemy. To doprowadziło do paraliżu komunikacji miejskiej. Co poszło nie tak? "Przy -18 stopniach Celsjusza w nocy i nad ranem ładowarki na jednej z zajezdni przestały w pełni działać" - powiedział dziennik.pl Mateusz Figaszewski z Solaris Bus & Coach.