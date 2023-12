SCT w Warszawie: jakie ulice, jaki obszar obejmie?

Jak podaje UM Warszawa, według przyjętego projektu SCT obejmie obszar całego Śródmieścia i fragmenty tzw. dzielnic centralnych i nie będzie tak duża, jak się w pewnej chwili wydawało (patrz mapka niżej). Jej granica będzie przebiegać: aleją Prymasa Tysiąclecia – od Alej Jerozolimskich do styku z linią kolejową nr 20 w rejonie ul. Czorsztyńskiej; liniami kolejowymi nr 20, 501, 9 i 7; ulicą Wiatraczną; aleją Stanów Zjednoczonych; Mostem Łazienkowskim; aleją Armii Ludowej; ulicą Wawelską; ulicą Kopińską od ul. Wawelskiej do ulicy ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały"; ulicą ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały"; Alejami Jerozolimskimi od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do alei Prymasa Tysiąclecia. Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Ulice graniczne będą znajdowały się poza strefą czystego transportu.

– SCT to stopniowe, rozpisane na lata (a więc dające czas mieszkańcom na dostosowanie się do nich) zmiany, które pomogą naszemu miastu odetchnąć. Ograniczyć zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi substancjami, które skutkują całym szeregiem schorzeń. Czy prawo do kopcenia podstarzałymi dieslami jeszcze o kilka lat dłużej ma być ponad prawem do zdrowia, a nawet życia wszystkich mieszkańców dwumilionowej metropolii. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach odpowiedział na to pytanie twierdząco – mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie: jakie daty i wyłączenia

Do końca 2027 r. spod zasad obowiązujących w SCT wyłączeni będą jednak nie tylko mieszkańcy danej strefy, ale też i wszystkie osoby płacące podatki oraz zameldowane w stolicy. Dla firm kluczowym kryterium będzie podatek CIT oraz siedziba (adres). Tak jak planowano, zmieni się to od stycznia 2028 r., bo od tego momentu zakaz poruszania się po strefie dieslami starszymi niż 13 lat i pojazdami benzynowymi starszymi niż 22 lata będzie dotyczył już wszystkich – i przyjezdnych, i warszawiaków.

Uwaga: wprowadzone zostaną też wyjątki dla seniorów (osoby, które do końca 2023 r. skończą 70 lat) – z tej ulgi skorzystają jednak tylko ci, którzy dany pojazd kupili przed wejściem w życie uchwały o ustanowieniu SCT. W każdym razie osoby powyżej 70 roku życia, pod pewnymi warunkami, będą bezterminowo zwolnione z zasad obowiązujących w ramach SCT. Zakazy wjazdu do strefy nie będą dotyczyły również posiadaczy samochodów zabytkowych.

Natomiast osoby niezameldowane/niepłacące podatków w Warszawie od lipca 2024 r. nie będą mogły używać pojazdów z silnikiem Diesla starszych niż 18 lat ani pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat.

Jaki system kontroli wjazdu do SCT? Co z nalepkami na szybę?

Dla większości samochodów, dla których uprawnienia będzie można potwierdzić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Pojazdów, nie będą wydawane nalepki. Jednak w przypadku starszych pojazdów, które spełniają kryteria wyjątków (ich właścicielami są mieszkańcy SCT lub seniorzy), nalepki będą obowiązkowe.

Weryfikacja aut wjeżdżających do strefy będzie odbywać się za pomocą kamer, ale na ulicach pojawią też i patrole kontrolujące pojazdy wewnątrz strefy i na jej wlotach. System kamer może być rozszerzony, jeśli będzie taka potrzeba. W przypadku złamania przepisów kary będą stosowane zgodnie z Artykułem 96c Kodeksu wykroczeń. Osoby nieprzestrzegające zakazu wjazdu do SCT będą podlegać grzywnie do 500 zł.

Jedziesz na zlot klasyków odbywający się wewnątrz SCT? Mamy dobre wieści

W części Warszawy znajdującej się w obrębie SCT w sezonie często odbywają się różne zloty i spotkania miłośników motoryzacji. W związku z tym dla uczestników takich spotkań też przewidziano istotne ułatwienia – na facebookowym profilu Youngtimer Warsaw czytamy m.in., że jeśli twój samochód nie ma 40 lat lub też nie ma tablic zabytkowych, lub 25 lat i opinii rzeczoznawcy to i tak będziesz mógł nim wjechać 10 razy w ciągu roku na nasze spotkanie.

Uwaga: dotyczy to wszystkich zarejestrowanych zlotów samochodów klasycznych/zabytkowych, niezależnie od tego, kto jest ich organizatorem.