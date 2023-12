32-latek uzbierał 32 punkty karne

W przypadku tego kierowcy nie skończyło się tylko i wyłącznie na mandacie. Mundurowi z sosnowieckiej grupy SPEED patrolowali drogę krajową nr 86 w miejscowości Podwarpie. Ich uwagę zwróciła Kia, której kierowca kurczowo trzymał się lewego pasa i pędził znacznie powyżej dopuszczalnej prędkości.

Nim policjanci zdążyli włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe, kierowca Kii zdążył rozpędzić się do 120 km/h na ograniczeniu do 70 km/h, a także wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Taka jazda mogła skończyć się tragedią, stąd decyzja o natychmiastowym zatrzymaniu auta do kontroli drogowej.

Mandat, punkty i badania dla kierowcy Kii

Szereg wykroczeń poskutkował karą finansową w wysokości 1550 zł, ale oprócz niej, 32-latek z powiatu myszkowskiego będzie musiał liczyć się ze znacznie surowszymi konsekwencjami. Za swoje zachowanie na drodze otrzymał również 32 punkty karne, skutkiem czego od razu pożegnał się z uprawnieniami do prowadzenia. Oprócz skierowania na ponowny egzamin na prawo jazdy, czekają go obowiązkowe badania psychologiczne.

Obowiązkowe badania dla kierowców

Czemu służą takie badania? Mają one ocenić i zdolności intelektualne i określić ogólną sprawność do prowadzenia pojazdów. Głęboka diagnoza, którą przeprowadza się za pomocą testów, a także rozmowy jest obowiązkowa dla kierowców ubiegających się o uprawnienia kategorii C, C+E, D oraz D+E, ale także dla tych, którzy mocno nabroili za kółkiem.

Uzyskanie 24 punktów karnych i utrata prawa jazdy wiąże się z przymusowym skierowaniem takie badania. Chcący odzyskać prawo jazdy kierowcy, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających również muszą wziąć udział w opisanej wyżej procedurze.