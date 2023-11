Straż Graniczna przesiada się do elektryków

Do tej pory w Straży Granicznej służyło tylko kilka samochodów elektrycznych. Lista aut z zielonymi tablicami rejestracyjnymi mocno się wydłuży - do parku maszynowego formacji dołącza bowiem aż 27 nowych Citroenów. To crossover w stylu coupe, który będzie służył mundurowym z wielu oddziałow Straży Granicznej. Dlaczego wybór padł akurat na te auta i co to dokładnie za model?

Citroeny dla Straży Granicznej. Duże zakupy mundurowych

Jak informuje Straż Graniczna, samochody elektryczne wykorzystywane są głównie w lotniczych przejściach granicznych i dużych aglomeracjach miejskich, szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska smogu. Na służbie są obecnie Renault Zoe, Nissan Leaf i Peugeot e-Rifter. Citroeny e-C4, o których mowa w kontekście nowego zamówienia, uzupełnią flotę i trafią do oddziałów Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego, Nadodrzańskiego, Morskiego oraz Nadwiślańskiego.

Powód, dla którego Straż Graniczna przesiada się do elektryków jest prosty - długotrwałe postoje na biegu jałowym wiązały się z hałasem, zwiększoną emisją szkodliwych substancji i wysokim zużyciem paliwa. Auta elektryczne na postoju są znacznie bardziej oszczędne i tańsze w eksploatacji, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę pobór prądu przez ogrzewanie. Zasięg Citroena e-C4 to 357 km w cyklu mieszanym WLTP, a 136-konny silnik pozwala rozpędzić się od 0 do 100 km/h w równe 10 sekund.

Citroen e-C4 - takimi samochodami będą jeździć mundurowi

W ramach współdziałania z innymi służbami, pojazdy będą wykorzystywane do wykonywania zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku. Dostawa Citroenów e-C4 to efekt umów podpisanych w lipcu i w sierpniu 2023 r. Auta mają trafić do odpowiednich jednostek jeszcze w grudniu - planowane terminy dostaw kończą się na 20 grudnia.

Nowe Citroeny to jednak nie koniec - w listopadzie zawarto kolejne umowy na zakup pojazdów. Straż Graniczna modernizuje flotę, a dołączy do niej m.in. 20 Fordów Rangerów (5,6 miliona złotych), 20 Fordów Tourneo Custom i 40 pojazdów typu ATV marki KL BRUTE FORCE 750 o wartości prawie 4,6 mln zł.