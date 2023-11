Bo uszkodziła już dwie skrzynie biegów

Policjanci z olsztyńskiego oddziału prewencji zatrzymali w miejscowości Dubicze Cerkiewne do kontroli Fiata Seicento. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że za kierownicą auta siedział 15-latek. Na pokładzie znajdowała się też matka chłopca, ale podróżowała jako pasażerka. Kobieta pochwaliła umiejętności swojego syna, twierdząc, że jeździ on samochodem od czasów, gdy… chodził do 6 klasy szkoły podstawowej. No i że jest lepszym kierowcą niż ona. Na marginesie: chłopak musi mieć talent do jeżdżenia, kto wie, może nawet czeka go kariera w branży?

Dodatkowo, 15-latek wyjaśnił też, że jego matka zdążyła już zniszczyć dwie skrzynie biegów, więc – w domyśle – nie było co ryzykować zniszczenia trzeciej. No, a taka skrzynia do Seicento, to nie jest przecież tania rzecz... Pani matce podpowiadamy: ogólnie lepiej chyba było jednak kupić samochód z automatem, bo nawet wśród modeli o wartości Seicento coś się powinno znaleźć.

56-letnia kobieta została ukarana mandatem za dopuszczenie nieuprawnionej osoby do kierowania pojazdem, natomiast los 15-latka rozstrzygnie się przed sądem rodzinnym.