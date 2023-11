Google Maps. Dlaczego te mapy odniosły taki sukces?

Google Maps to zdecydowanie najchętniej używana aplikacja do nawigowania w Polsce. Duży wpływ na to przede wszystkim sam Android. Na urządzeniach z tym systemem operacyjnym wszystkie aplikacje Google są instalowane domyślnie, zatem wielu kierowców nawet nie próbuje znaleźć sobie alternatywy. Oczywiście nie jest to jedyny powód takiego rozwoju amerykańskich map. Przyjrzyjmy się uważniej wadom i zaletom aplikacji.

Zalety Google Maps

Zacznijmy od wielu funkcji, które zdecydowanie zasługują na plusy. Przede wszystkim, z racji dużej rzeszy fanów i korzystających z aplikacji na całym świecie, mapa jest w stanie zaoferować wiele informacji na żywo. Dotyczy to nie tylko informowania o sytuacjach drogowych – remontach, wypadkach, czy kontrolach prędkości, ale też bardzo szczegółowych danych na temat korków. W tym wypadku Mapy Google z pewnością nie zawiodą żadnego kierowcy.

Kolejnym atutem jest (siłą rzeczy) połączenie z innymi usługami Google. Znajdziecie tutaj nie tylko zrzuty satelitarne z Google Earth, które pomagają zorientować się w terenie, ale też Street View, czy pogodę. Każdy lokal usługowy będzie miał podpięte opinie, które przeczytacie również stacjonarnie w wyszukiwarce na swoim komputerze.

Co więcej, z Google Maps skorzystają nie tylko kierowcy, ale też piesi, rowerzyści, czy podróżujący komunikacją miejską. Znajdziecie tutaj dokładny wykaz przystanków autobusowych, tramwajowych, metra, czy pociągów, a rowerzyści i piesi będą prowadzeni innymi trasami, niż samochody (Google wskaże też drogę z najmniejszą ilością wzniesień). Co więcej, za pośrednictwem Google Maps możecie zamówić też taksówkę.

Jeśli jedziecie do obcego miasta pozwiedzać, to w aplikacji znajdziecie ceny i możliwość zakupu biletów poprzez przekierowanie na stronę z wyszukiwarki. W największych miastach najsłynniejsze zabytki zostały także odtworzone trójwymiarowo przez sztuczną inteligencję w funkcji Immersive View. Dzięki temu możecie "zwiedzić” miasto z lotu ptaka, co jeszcze lepiej pozwoli wam uzyskać orientację w terenie i odnaleźć najciekawsze atrakcje turystyczne.

Wady Google Maps

Pierwsza wada Google Maps wynika między innymi z uniwersalności aplikacji. Mimo wielu funkcji niemal dla każdego bardzo dużo korzystających z nawigacji zdecyduje się na wybór alternatywnych opcji. Przykładowo, cykliści mimo wszystko będą preferowali aplikacje typowo rozwiązane pod kątem rowerów. Korzystający z komunikacji miejskiej piesi często zrezygnują z Google Maps dla JakDojadę. Google Maps oferuje wiele, ale w funkcje nie są tak szczegółowo rozwinięte, jak w aplikacjach specjalizujących się jedną konkretną dziedziną.

Innym minusem, który jest znacznie mniej uciążliwy niż kiedyś, jest nadmierne skracanie drogi przez aplikację. Często Google Maps, niezależnie od znaków drogowych, potrafi poprowadzić pod prąd, czy wskazać drogę przez zakaz zawracania.

Yanosik, czyli polski "przyjaciel kierowcy"

Yanosik to polska aplikacja, która na rynek weszła w listopadzie 2010 roku, co oznacza, że obchodzi teraz swoje 13. urodziny. Kierowcy polubili Yanosika niemal od początku, mimo że nie spełniał on funkcji nawigacji. Był to nowoczesny antyradar na smartfony, który, można powiedzieć, w jakimś stopniu wypchnął z rynku CB Radia.

Aplikacja słynie z bardzo szczegółowych możliwości informowania kierowców o aktualnych wydarzeniach na drodze, w tym wypadkach i niebezpieczeństwach, pomiarach fotoradarów i przede wszystkim kontrolach drogowych i nieoznakowanych radiowozach. W 2015 roku Yanosik zaczął korzystać z OpenStreetMap. Firma bardzo dynamicznie się rozwija i dzisiejsza aplikacja już w niczym nie przypomina pierwszych wersji. Przejdźmy więc do plusów i minusów.

Yanosik: zalety aplikacji

Przede wszystkim, Yanosik jest nieprawdopodobnie dobrą aplikacją do wszystkich zgłoszeń na drodze. Otrzymujecie je w formie głosowej, a dzięki temu, że baza użytkowników jest ogromna, to zgłoszenia są niezwykle precyzyjne i bardzo częste.

Tutaj zmierzamy też do drugiej zalety: Yanosik jest o wiele bardziej niż Google Maps nastawiony na funkcje społecznościowe. W aplikacji dodano rangi dla kierowców, czy możliwość podziękowania innym za słuszne zgłoszenia. To nie wszystko – do funkcji społecznościowych możemy dodać też zakładkę Ogłoszenia, czyli Autoplac, na którym możecie sprzedać auto.

Inne udogodnienia dla kierowców, to oczywiście oznaczone na mapie stacje paliw, stacje ładowania, czy – coś więcej niż w Google Maps – stacje diagnostyczne. Możecie też kupić OC, AC i assistance z poziomu aplikacji, czy e-Winietę. Po dodaniu swojego pojazdu do "Garażu” Yanosika aplikacja na bieżąco będzie was informowała o terminie przeglądu, czy ubezpieczenia.

To jeszcze nie wszystko, bo w ramach aplikacji otrzymacie dostęp do radia internetowego Yanosik. Otrzymacie tam informacje drogowe na żywo, a w międzyczasie audycji posłuchacie muzyki.

Jakie wady ma Yanosik?

Aplikacja ma też kilka wad. Przede wszystkim, chociaż już znacznie mniej niż kiedyś, uciążliwe są reklamy. Twórcy i programiści namawiają do zakupu "kawy”, czyli jednorazowej dotacji lub wykupienia subskrypcji, by cieszyć się programem bez żadnych reklam. To niestety wady niemal każdej bezpłatnej aplikacji. Weźmy też pod uwagę, ile funkcji Yanosik oferuje zupełnie za darmo.

Inną wadą, jest zdecydowanie mniejsza funkcjonalność. Trudno też się tutaj dziwić: Yanosik od zawsze był "przyjacielem kierowcy”, a nie "przyjacielem rowerzysty i pieszego” – nie znajdziecie tutaj żadnych funkcji, z których skorzystacie, poruszając się innym środkiem transportu, niż auto. To oczywiście tylko wada pod kątem Google Maps. Jako aplikacja wyłącznie dla kierowców, Yanosik jest świetny.

Minusem względem amerykańskiej aplikacji jest też brak połączenia z bazą Google, co może być uciążliwe po "przesiadce" z Google Maps na Yanosika. Nie znajdziecie tutaj wyszukiwania po lokalach, nie otrzymacie żadnych opinii z wyszukiwarki, nie będzie informacji odnośnie atrakcji turystycznych – to wszystko jest pośrednio powiązane z wadą opisywaną akapit wyżej. Yanosik to "przyjaciel kierowcy”, a nie "wszystkich”.

Podsumowanie. Co wybrać?

Prawdę mówiąc, trudno wybrać jedną "lepszą” aplikację. Zarówno Yanosik jak i Google Maps są dobrym wyborem dla kierowców. Ta pierwsza zdecydowanie bardziej przyda się każdemu, kto szuka możliwie dużo i możliwie szczegółowych informacji drogowych. Ta druga z kolei będzie świetna dla każdego, kogo interesuje maksymalna uniwersalność i dopasowanie, także w przypadku braku auta.

Reasumując, osobiście polecam… korzystanie z obu naraz. Z racji tego, że aplikacje świetnie się uzupełniają, to nawigowanie poprzez Google Maps i powiadomienia "w tle” o wydarzeniach drogowych (lub słuchanie Radia Yanosik, jeśli lubicie radio), to prawdopodobnie najlepsze możliwe połączenie dla kierowców. Po przyjeździe na miejsce mapy Google poprowadzą was na miejsce pieszo lub pomogą wam odwiedzić najciekawsze atrakcje.