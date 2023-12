W dzisiejszych czasach każdy smartfon ma wbudowaną nawigację. Nawet jeśli opcja proponowana przez producenta nie odpowiada właścicielowi, to wystarczy kilka kliknięć, by wybrać spośród dziesiątek innych możliwości dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Sprawdzaliśmy już, czy warto wybrać nawigację Yanosik, czy Google Maps. Było także o aplikacji Waze. Dzisiaj porównamy nawigacje na smartfona z bardziej tradycyjnymi, czyli nawigacjami GPS, które wciąż możecie zakupić w sklepach.