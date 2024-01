Zmiany wchodzą stopniowo. Co nowego w Google Maps?

Chociaż dla użytkowników niektórych aplikacji (na przykład Yanosika) ta zmiana może okazać się żadną nowością, to dla zwolenników Map Google z pewnością będzie to przydatna funkcja. Gigant z Cuppertino udostępnia bowiem wizualizację trójwymiarową budynków w trybie prowadzenia.

Nie będzie to jednak specjalnie szczegółowa funkcja. "Wyrastające" budynki na mapach pozostaną prostymi kształtami, mającymi nawiązywać do swoich pierwowzorów, jednak nie oczekujmy tutaj niepotrzebnych tekstur. Same kształty jednak z pewnością pomogą zorientować się w terenie znacznie lepiej, niż tylko nazwy i nitki ulic.

Będzie też na Android Auto

Według serwisu 9to5google funkcja czeka nas także w Google Maps na Android Auto. Obecnie aktualizacja jest wprowadzana stopniowo, dlatego nie każdy może mieć ją jeszcze na swoim smartfonie. To standardowa praktyka firmy. Na moim telefonie (iPhone 13) funkcja 3D działa, ale tylko na "wolnej" mapie, bez trybu prowadzenia.

Aktualizacja dotyczyć będzie wszystkich urządzeń: nie tylko tych z systemem Google, ale także Apple. Oznacza to, że prawdopodobnie zmiany będziemy mogli spodziewać się także na Apple CarPlay.