Rusza POTENTIAL. Czym jest cyfrowy portfel?

POTENTIAL to skrót od PilOTs for EuropeaN digiTal Identity wALlet. To nic innego, jak pilotażowy program dla cyfrowego portfela ułatwiającego weryfikację tożsamości i załatwianie codziennych spraw za pomocą e-usług.

Projekt przewiduje przetestowanie wstępnie 6 przypadków użycia elektronicznego portfela:

E-Recepta;

Otwarcie rachunku bankowego;

Podpis elektroniczny;

Rejestracja karty SIM;

Dostęp do usług e-rządowych;

Elektroniczne prawo jazdy.

Projekt zakłada wiele korzyści dla obywateli, a wśród nich ma być zwiększenie prywatności i kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

Prawo jazdy w mObywatelu będzie ważne na terenie UE. Rusza pierwszy pilotaż

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wypożyczalnie samochodowe do dołączenia do pilotażowego programu testowanego rozwiązania. Celem jest stworzenie transgranicznego prawa jazdy, które będzie honorowane na terenie całej UE.

Jak podano na stronie rządowej, zgłoszenia należy wysyłać do 10 listopada, a pilotaż rozpoczęty w czerwcu 2023 potrwa do kwietnia 2025 roku. Główną korzyścią ma być szybka i wygodna obsługa klientów zagranicznych z UE.

Poza usługami wypożyczalni samochodowych, Mobilne Prawo Jazdy ma na celu usprawnienie kontroli policyjnych i weryfikacji tożsamości.