Nowa Toyota C-HR – ruszyła produkcja seryjna hybrydy i baterii. To inwestycja za 308 mln euro

Toyota C-HR jaką znacie od 2017 roku została okrzyknięta pierwszym tak odważnie zaprojektowanym autem japońskiej marki. Nowy design od chwili debiutu podziałał jak magnes. Wielu kierowców zamawiało C-HR w ciemno, bez jazdy próbnej. Do dziś sprzedano ponad 800 tys. egzemplarzy tego auta, a Toyota w tym czasie powiększyła swój udział w rynku z 4 proc. do 7 proc. Stąd C-HR to jeden z najważniejszych modeli japońskiego koncernu w Europie. Jednak złota passa nie trwa wiecznie, dlatego czas na zupełnie nową 2. generację tego modelu. Teraz pora na zmianę warty…

W zakładach Toyota Motor Manufacturing Turkey w miejscowości Sakarya właśnie ruszyła seryjna produkcja nowej Toyoty C-HR. To pierwsza fabryka koncernu w Europie, w której będą powstawały auta hybrydowe typu plug-in oraz baterie (łączna zdolność produkcyjna wynosi 75 tys. zespołów akumulatorów rocznie). Japończycy w modernizację zainwestowali tam 308 mln euro. Czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce?

Nowa Toyota C-HR wita się animacją, czyli nie tylko styl robi różnicę

Toyota C-HR nowej generacji wita się animacją tylnej listwy świetlnej i reflektorów LED. Aerodynamika to numer popisowy drugiego wcielenia C-HR. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Klamki z czujnikiem dotykowym po zamknięciu drzwi chowają się na płasko z linią karoserii, jak w żadnej Toyocie do tej pory. Podwozie jest zabudowane osłonami, a kamery, radary czy spryskiwacze idealnie wkomponowano w bryłę auta. Szyby tylnych drzwi stały się większe i przebiegają niżej – zmianę docenią pasażerowie, znika uczucie klaustrofobii, jest jaśniej i widać więcej.

Rozstaw osi w nowym C-HR pozostał bez zmian (2640 mm), stąd podobny poziom przestronności, jak w modelu schodzącym. Nowość Toyoty jest jednak lżejsza, a to dzięki szerszemu zastosowaniu stali o wysokiej sztywności. Do zmniejszenia masy przykłada się także stały dach panoramiczny Skyview – takiego rozwiązania próżno było szukać w pierwszym wcieleniu C-HR. Wielkie okno ma powłokę redukującą podczerwień, która chroni wnętrze przed nagrzewaniem latem oraz zapobiega ucieczce ciepła na zewnątrz zimą. Stąd zrezygnowano z konwencjonalnej rolety, co pozwoliło odchudzić auto o 5 kg oraz zwiększyło przestrzeń nad głowami o 3 cm.

Nowe wnętrze C-HR z dużym wyświetlaczem, przyciski i pokrętła pod ręką

Nowe wnętrze C-HR prezentuje wzorową proporcję między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Pozycja za kierownicą podobna jak w poprzednim modelu, ale wiele płaszczyzn można regulować. Plus za duży 12,3-calowy wyświetlacz zamiast tradycyjnych analogowych zegarów – samochód oferuje trzy wcześniej przygotowane motywy, które można programować przyciskami na kierownicy.

Standardowa stacja multimedialna Toyota Smart Connect w zależności od poziomu wyposażenia to ekran o przekątnej 8 lub 12,3 cala, sterowanie głosowe, nawigacja w chmurze, informacje o ruchu drogowym oraz bezprzewodowa łączność ze smartfonem Apple CarPlay i Android Auto. Do tego system wyświetli zasięg auta w trybie elektrycznym, a także lokalizacje stacji ładowania (C-HR plug-in).

Nową Toyotą da się też sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT można np. ogrzać lub schłodzić wnętrze, analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy zablokować i odblokować drzwi. C-HR oferuje również takie bajery jak m.in. cyfrowy kluczyk w smartfonie, wyświetlacz HUD czy układ automatycznego parkowania (aktywacja z telefonu).

Nowa Toyota C-HR ma większą pojemność bagażnika. Jakie różnice w rozmiarach? (TABELA)

Toyota C-HR nowej generacji z długością 4,36 m jest delikatnie krótsza od poprzedniego modelu. To zasługa przycięcia przedniego i tylnego zwisu. Auto przybrało jednak delikatnie na szerokości. Pojemność bagażnika wzrosła o 11 litrów do 388 l (model z hybrydą 1.8). O 6 litrów większy bagażnik do 364 l pojemności oferuje auto z 2-litrowym napędem hybrydowym.

Wymiary zewnętrzne Nowa Toyota C-HR Pierwsza Toyota C-HR Długość 4360 mm 4395 Szerokość 1830 mm 1795 Wysokość 1558-1564 mm 1555 Rozstaw osi 2640 mm 2640 Przedni zwis 915 mm 935 Tylny zwis 805 mm 820 Pojemność bagażnika (hybryda 1.8/2.0) 388 l/364 l 377 l/358 l

Nowa Toyota C-HR to hybrydy 5. generacji i napęd 4x4

Nowa Toyota C-HR daje do wyboru dwie hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8; druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. Ten ostatni wariant przewidziano także z układem 4x4 AWD-i (dodatkowy silnik elektrycznym przy tylnej osi). Nowy akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższą żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni. Efekty?

Toyota C-HR 2024 hybryda z silnikiem 1.8 lub 2.0. Moc, zużycie benzyny i przyspieszenie?

Nowy C-HR z hybrydą 1.8 zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM napędu 4. generacji. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s, czyli lepsze o 1,1 s. Lepsza dynamika nie zaszkodziła zużyciu paliwa – samochód ma spalać ok. 4,8 l benzyny na 100 km.

Napęd hybrydowy 5. generacji z 2-litrowym silnikiem wytwarza aż 196 KM – o 12 KM więcej niż w poprzednim modelu. Efekt? Nowy C-HR stał się szybszy o 0,3 sekundy – od 0 do 100 km/h przyspieszy nawet w 7,9 s (AWD-i). Mocniejszy napęd jest też łagodniejszy dla portfela kierowcy – przynajmniej na papierze samochód stał się bardziej ekonomiczny od poprzednika. Średnie zużycie benzyny jest na poziomie 4,8-5,3 l/100 km wobec 5,7 l/100 km w schodzącym modelu. W wersji z układem AWD-i w porównaniu z odmianami przednionapędowymi zastosowano na tylnej osi elementy zwiększające sztywność zawieszenia, które pochodzą z modelu RAV4.

Nowa Toyota C-HR 1.8 Hybrid dłużej jeździ w trybie elektrycznym

Wzorem Corolli można spodziewać się, że podczas przyspieszania częściej do głosu dojdzie jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkroczy do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. C-HR z nową hybrydą 5. generacji procentowo więcej pojeździ dzięki napędowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej potowarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyska też zrywność i elastyczność.

Nowy C-HR 2.0 Hybrid Plug-in mocny jak Toyota Prius. Zachowuje się jak samochód elektryczny. Jakie osiągi?

Wreszcie C-HR z układem 2.0 Hybrid Plug-in. Osiągi? Za napęd odpowiada nowy klejnot wśród silników japońskiej marki – rozwiązanie znane z nowej Toyoty Prius. Benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z nowym mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM.

Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrwa 7,4 sekundy. To najszybszy C-HR w gamie, stąd nic dziwnego, że zawieszenie zostało zmodyfikowane w stosunku do słabszych wersji. C-HR Plug-in w każdej wersji ma przednie amortyzatory ZF Sachs z systemem SFC z przodu. Tylny układ to elementy zwiększające sztywność zawieszenia z modelu RAV4, system FSC oraz miękkie materiały dla lepszego prowadzenia i komfortu jazdy.

Toyota C-HR 2.0 Hybrid Plug-in zużyje 0,9 l benzyny na 100 km, ale…

Toyota podaje aż 66 km zasięgu w trybie elektrycznym. Stąd C-HR plug-in hybrid na co dzień spisze się jako samochód elektryczny (ale pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów zadziała jak mocna hybryda. Trzy poziomy odzyskiwania energii pozwalają na prowadzenie auta jedynie z wykorzystaniem pedału przyspieszenia. Napęd jest połączony z systemem nawigacji – dzięki funkcji geofencing automatycznie przełączy się w tryb EV, gdy tylko wjedzie na teren strefy niskiej emisji.

Praktyczny zasięg EV to efekt nowej baterii litowo-jonowej 13,6 kWh. Ogniwa mają wyższą gęstość energii, dzięki czemu mimo większej pojemności akumulator jest na tyle kompaktowy, że mieści się pod tylnym siedzeniem, obniżając środek ciężkości.

Spalanie? Toyota podaje, że nowy C-HR plug-in hybrid ma średnio zużywać 0,9 l/100 km benzyny. Przy czym ten bajeczny wynik będzie możliwy, jeśli w baterii znajdzie się zapas energii. Ładowanie C-HR 2.0 PHEV przy pomocy Wallboxa trwa 2,5 godziny, a korzystając z domowego gniazdka (10 A) proces ten zajmie około 6,5 godziny.

Ile kosztuje Toyota C-HR nowej generacji? Sześć wersji do wyboru

Nowa Toyota C-HR w Polsce jest dostępna w regularnych wersjach wyposażenia: Comfort, Style, Executive, GR Sport oraz dwóch wersjach premierowych Premiere Edition Executive i Premiere Edition GR Sport.

Najtańsza Toyota C-HR Comfort kosztuje od 139 900 zł. Ten wariant jest dostępny wyłącznie z hybrydą 1.8. Standard obejmie tu m.in.: 17-calowe felgi aluminiowe, lampy przednie i tylne w technologii LED, kamerę cofania, automatyczną klimatyzację dwustrefową, system automatycznych klamek zewnętrznych przednich i tylnych, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem, 6 głośników, inteligentnego asystenta głosowego, interfejsy Apple CarPlay i Android Auto.

W porównaniu z poprzednikiem nowy C-HR już bazowej odmianie oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa. Lista strażników obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystenta bezpiecznego wysiadania, inteligentny tempomat adaptacyjny, asystenta utrzymania pasa ruchu, system monitorowania martwego pola w lusterkach czy automatyczne ostrzeganie tylnymi światłami awaryjnymi.

Nowa Toyota C-HR w wersji Style to trzy hybrydy do wyboru i napęd 4x4

Nowa Toyota C-HR w wersji Style jest bogatsza m.in. o inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, inteligentny kluczyk, przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele przednie, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania przestrzeni wokół pojazdu, podgrzewaną kierownicę, indukcyjną ładowarkę, system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, a także 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect+ z systemem nawigacji dostępnej online i offline, port USB-C w drugim rzędzie siedzeń oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem. Seryjne w Style są również 18-calowe alufelgi oraz przyciemniane szyby tylne i słupek środkowy w kolorze fortepianowej czerni. Za dopłatą 3500 zł oferowany jest pakiet B-tone z dachem w kolorze Night Sky Black.

Toyota C-HR 1.8 hybrid w wersji Style kosztuje od 156 900 zł. Hybryda 2.0 to wydatek od 165 900 zł (z napędem 4x4 AWDi jest droższa o 10 tys. zł). Toyota C-HR 2.0 plug-in w wersji Style kosztuje 189 900 zł.

Toyota C-HR w wersji Executive z czarnym dachem i na 19-calowych kołach

Toyota C-HR w wersji Executive to już 19-calowe alufelgi, czarny dach oraz wykończenie przedniego grilla i tylnego zderzaka w kolorze Night Sky Black. Wyposażenie auta w porównaniu z wersją Style wzbogacono o przednie fotele sportowe, elektryczną regulację fotela kierowcy, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED z możliwością personalizacji oraz światła główne w technologii LED.

Taki samochód z hybrydą 1.8 kosztuje od 167 900 zł. Hybryda 2.0 to cena od 176 900 zł (AWD-i od 186 900 zł). Ładowana z gniazdka Toyota C-HR 2.0 PHEV Executive startuje od 200 900 zł.

Do wersji Executive można zamówić pakiety Tech (13 tys. zł) oraz VIP (13 tys. zł). Pierwszy obejmuje kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich, kamerę monitorującą kierowcę. Pakiet Tech to także system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, lampy przednie Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe, system doświetlania zakrętów, asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, asystent zmiany pasa ruchu. Pakiet VIP uzupełnia wyposażenie o wyświetlacz HUD, system Premium Audio JBL z 9 głośnikami, cyfrowe lusterko wsteczne oraz dach panoramiczny z powłokami niskoemisyjnymi i redukcją podczerwieni, a także cyfrowy kluczyk.

Tak wygląda Toyota C-HR GR Sport

Toyota C-HR w odmianie GR Sport kosztuje od 191 900 zł i wyróżnia się m.in. 19-calowymi felgami aluminiowymi czy tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede. Standardowe wyposażenie obejmuje system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, lampy przednie Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe, system doświetlania zakrętów, automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, kamerę monitorującą kierowcę, asystenta zmiany pasa ruchu oraz asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park. Do wersji GR Sport można dołożyć pakiet VIP (13 tys. zł), który obejmuje te same elementy co w wariancie Executive.

Toyota C-HR Premiere Edition Executive

Specjalna wersja Premiere Edition Executive to wyposażenie odmiany Executive z pakietami Tech i VIP plus malowanie nadwozia Bi-tone+ z tylną częścią auta w czerni Night Sky Black i skórzaną tapicerką. Taki C-HR kosztuje od 202 900 zł.

Toyota C-HR Premiere Edition GR Sport

Toyota C-HR Premiere Edition GR Sport to już m.in.: 20-calowe alufelgi GR Sport, cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, systemem Premium Audio JBL z 9 głośnikami, a także cyfrowy kluczyk i malowanie nadwozia Bi-tone+ z czarną tylną częścią auta. Samochód z 2-litrową hybrydą w tej odmianie kosztuje od 202 900 zł. Do auta można zamówić pakiet Skyview (3500 zł), który obejmuje dach panoramiczny z powłokami niskoemisyjnymi i redukcją podczerwieni.

Nowa Toyota C-HR hitem. Hybryda 2.0 znika w ciemno

Którą hybrydę wybrać i w jakiej wersji wyposażenia? Toyota C-HR 2. generacji do tej pory była dostępna wyłącznie w systemie internetowej rezerwacji. Japońska marka zebrała już 1332 zamówienia na swoją ekstrawagancką nowość. To oznacza, że Polacy decydowali się na ten samochód z zamkniętymi oczami. Przy tym wcale nie żałowali sobie jeśli chodzi o konfigurację.

Największe wzięcie ma C-HR z 2-litrową hybrydą (630 zamówień). Słabszy napęd 1.8 hybrid to 572 zamówienia. Hybryda plug-in skusiła 127 kierowców. Pod względem wersji wyposażenia najpopularniejsze są kolejno: Style (366 aut), Executive (283 szt.), Executive Premiere Edition (251 egz.) i GR Sport Premiere Edition (200 samochodów).

Nowa Toyota C-HR - cennik, hybryda 1.8, 2.0 i 2.0 plug-in

Toyota C-HR nowej generacji Comfort Style Executive GR Sport Executive Premiere Edition GR Sport Premiere Edition 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT 139 900 zł 156 900 167 900 - - - 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM e-CVT - 165 900 176 900 191 900 202 900 202 900 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i e-CVT - 175 900 186 900 201 900 212 900 212 900 2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in 223 KM e-CVT - 189 900 200 900 215 900 226 900 226 900

Nowa Toyota C-HR - dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika, silnik

Toyota C-HR 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid FWD FWD AWD FWD Typ 4-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC z Dual VVT-i 16-zaworowy DOHC z VVT-i oraz VVT-iE Pojemność ccm 1798 1987 Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 88,3 80,5 x 97,5 Stopień kompresji (:1) 13.0 14.0 Moc KM/kW/obr/min 98 / 72 /5200 152 / 112 / 6000 Moment obrotowy silnika spalinowego Nm/obr/min 142 / 3600 190 / 4400 - 5200

Napęd hybrydowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Bateria Litowo-jonowa Pojemność kWh 4,08 13,6 Zasięg w trybie EV km 66 Typ przedniego silnika elektrycznego Silnik z magnesami trwałymi Moc maksymalna KM/kW 94/70 111/83 163 / 120 Maks. moment obrotowy Nm 185 206 208 Tylny silnik elektryczny Moc maksymalna KM/kW 41/30 Maks. moment obrotowy Nm 84 Łączna moc układu KM/kW 140/103 198/145 223 / 164

Osiągi 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Prędkość maksymalna km/h 170 180 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,9 8,1 7,9 7,4

Zużycie paliwa 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Cykl mieszany WLTP l/100 km 4,8-5,0 4,8-5,0 5,1-5,3 0,9 Pojemność zbiornika paliwa l 43 43 43 43