Toyota, Skoda i Kia - takie marki Polacy wybierają najchętniej w 2023 roku

Toyota, Skoda i Kia to obecnie pierwsza trójka najpopularniejszych marek w Polsce po dziesięciu miesiącach 2023 roku. Lexus notuje największy wzrost liczby rejestracji samochodów. Najpoważniejszy spadek zalicza Ford. Jakie modele aut Polacy wybierają najczęściej? Oto najnowsze wieści z rynku…

Od początku roku wydziały komunikacji wydały już tablice rejestracyjne do 444 tys. nowych aut osobowych i dostawczych do 3,5 t (wzrost o 44,3 tys. szt. r/r) – wynika z raportu instytutu Samar. W październiku Polacy tłumem ruszyli na zakupy, stąd w ostatnim miesiącu zarejestrowano 46,4 tys. samochodów. To 25 proc. (+9,4 tys. egz.) więcej niż we wrześniu. Pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów to najlepszy październikowy rezultat od 2018 roku. Kto jest na topie, a kto traci?

Toyota z nowym rekordem w Polsce, już sprzedała więcej aut niż w całym 2022 roku

Toyota rozdaje karty od 2020 roku – wtedy zdobyła pozycję lidera i od trzech lat nie zdejmuje nogi z gazu. Dość powiedzieć, że w pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 roku zarejestrowano 75,7 tys. aut tej marki (25 proc. wzrostu). To rekordowy wynik – lepszy o prawie 2 tys. sztuk niż w całym 2022 roku i większy od dwóch kolejnych producentów razem wziętych. Już niemal co piąte nowe auto, które trafia na drogi to Toyota. Tylko w październiku z salonów wyjechało 8540 japońskich osobówek. W Top 10 jest aż pięć modeli Toyoty, a to m.in. efekt dostępności aut niemal od ręki.

Toyota Corolla hitem w Polsce, hybryda 1.8 rozbiła bank

Toyota Corolla 12. generacjipo ostatniej modernizacji i wprowadzeniu dwóch nowych hybryd 5. generacji odjechała rywalom. Z wynikiem ponad 21,2 tys. rejestracji (o 21 proc. więcej r/r) jest najpopularniejszym autem polskiego rynku. W przypadku tego modelu 80 proc. kierowców wybrało 140-konną hybrydę z silnikiem 1.8. Pozostali postawili na napęd 2.0 hybrid/196 KM. Różnice? Zanim zakręcą się koła wróćmy do sytuacji rynkowej…

Skoda Octavia i Kia Sportage w pościgu

Skoda z wynikiem ponad 41,5 tys. rejestracji zajmuje 2. lokatę. Czeska marka przez dziesięć miesięcy 2023 roku wydała o 23 proc. więcej aut niż w 2022 roku. Udział w rynku sięga niemal 11 proc. Najpopularniejszy model to Octavia (12 472 szt.).

Kia od początku 2023 roku do końca października wydała kierowcom niemal 30,5 tys. samochodów (o 6,2 proc. więcej niż przed rokiem). Udział koreańskiej marki w polskim rynku wynosi prawie 8 proc. Hitem jest Kia Sportage.

Toyota, Skoda, Kia - Top 10 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce w 2023 roku

Japoński nokaut w Polsce. Toyota wypracowała po 10 miesiącach 2023 roku wynik o ponad 34 tys. aut lepszy niż Skoda. Czeska marka zajmuje drugie miejsce.

Top 10 Marka Liczba rejestracji w październiku 2023 Marka Liczba rejestracji po 10 miesiącach 2023 1 Toyota 8540 szt. Toyota 75 658 szt. 2 Skoda 3942 Skoda 41 535 3 Kia 2987 Kia 30 550 4 Volkswagen 2432 Volkswagen 28 130 5 Audi 2676 Hyundai 22 082 6 Hyundai 2199 Audi 21 066 7 BMW 2174 BMW 18 931 8 Mercedes 2163 Mercedes 17 103 9 Renault 1853 Dacia 14 668 10 Dacia 1363 Renault 14 484

Volkswagen wypracował 4. pozycję. Od początku roku Polacy zarejestrowali 28,1 tys. aut niemieckiej marki, to 10 proc. więcej niż w 2022 roku. Do Top10 po siedmiu miesiącach załapał VW T-Roc (6734 szt.). Hyundai po dziesięciu miesiącach jest na 5. pozycji. Od początku 2023 r. zarejestrowano ponad 22 tys. aut koreańskiej marki. W Polsce najlepiej sprzedaje Tucson (8479 rejestracji).

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych marek mamy aż trzy marki premium – Audi na szóstym miejscu (21 066 aut), na siódmym BMW (18,9 tys. szt.) i na ósmym Mercedesa (17 103 szt.).

Lexus z rekordowym wzrostem, Ford z największą stratą

Rekordowym wzrostem zainteresowania swoimi modelami może pochwalić się Lexus. Od stycznia do października zarejestrowano 8490 aut tej marki, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział Lexusa wśród marek premium wyniósł aż 9,5 proc. (wzrost o prawie 4 p.p. względem 2022 roku). Tylko październiku na polskie drogi wyjechało 800 Lexusów – to wynik o ponad 71 proc. lepszy niż w dziesiątym miesiącu zeszłego roku. Największy spadek notuje Ford - o ponad 30 proc.

Toyota Corolla najpopularniejszym autem w Polsce

Toyota Corolla to najczęściej kupowany w Polsce samochód osobowy – od początku roku do końca lipca zarejestrowano 21 226 szt. (+21 proc. r/r). Skoda Octavia z wynikiem 12 472 rejestracji wjechała na drugą lokatę (+39 proc.). Podium zamyka Toyota Yaris (12 tys. egz., +17 proc.). Czwarte i piąte miejsce to odpowiednio: Toyota Yaris Cross (11 szt., +65 proc.) i Kia Sportage (10 331 szt., +7 proc.).

Top10 najpopularniejszych modeli samochodów w Polsce w 2023 roku

Oto Top10 klasyfikacji generalnej. Tabela obejmuje sprzedaż do firm i osób prywatnych.

Top 10 Marka i model Liczba rejestracji w październiku 2023 Marka i model Liczba rejestracji po 10 miesiącach 2023 1 Toyota Corolla 2867 szt. Toyota Corolla 21 226 szt. 2 Toyota Yaris Cross 1201 Skoda Octavia 12 472 3 Kia Sportage 1147 Toyota Yaris 12 032 4 Toyota C-HR 1096 Toyota Yaris Cross 11 015 5 Skoda Octavia 1036 Kia Sportage 10 331 6 Toyota RAV4 997 Toyota C-HR 8698 7 Hyundai Tucson 925 Hyundai Tucson 8479 8 Toyota Corolla Cross 738 Dacia Duster 7566 9 Volvo XC60 678 Toyota RAV4 6920 10 Dacia Duster 670 Volkswagen T-Roc 6734

Toyota Yaris Cross hitem, Kia Sportage na podium, takie auta Polacy kupują prywatnie

Toyota Yaris Cross (5650 szt.; +35 proc.) to najpopularniejszy samochód wśród kupujących auto na prywatne potrzeby. Na drugim miejscu Kia Sportage (4462 szt.). Toyota Yaris (4176 szt.) była trzecim wyborem, następnie Dacia Duster (3562 szt.), a za nią Toyota C-HR (3245 szt.).

Toyota Corolla ulubionym samochodem firmowym

Toyota Corolla (18 293 szt.; +21 proc.) to najczęściej rejestrowany samochód firmowy. Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (10 872 szt.; +38 proc.), na trzecim Toyota Yaris (7865 szt.; +35 proc.). Kia Sportage (5869 szt.) to czwarta lokata. Za nią uplasowała się Toyota C-HR (5453 szt.).

Toyota Corolla 1.8 Hybrid czy 2.0 Hybrid? Jakie różnice?

Wróćmy do królowej polskiego rynku. Toyota Corolla po ostatniej modernizacji poza lepszymi multimediami i odświeżonym wnętrzem daje kierowcom absolutną nowość. To dwie nowe hybrydy 5. generacji – bazowa jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany.

Najpopularniejsza hybryda 1.8 zapewnia 140 KM wobec 122 KM starszego napędu. Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s.

Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2024 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s.

Toyota Corolla Hybrid to nowy akumulator litowo-jonowy

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni.

Jak jeździ Toyota Corolla z nową hybrydą 1.8 i ile zużywa benzyny?

Corolla z hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność.

Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków. Przy tym przez ok. 50 proc. czasu jazdy odcinkiem pomiarowym korzystała z trybu elektrycznego (EV). Super! Jednak dopiero próby porównawcze na torze pokazały kolosalne różnice między trzema różnymi generacjami hybrydowego napędu 1.8.

Toyota Corolla z hybrydą 5. generacji kontra Auris 1.8 Hybrid i Corolla z hybrydą 4. generacji (oto wyniki prób)

Podczas symulowanych prób w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens – sprawdziliśmy procentowy udział czasu jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym. W szranki stanęła Corolla 1.8 hybrid 5. generacji, Auris II 1.8 Hybrid i Corolla z hybrydą 4. generacji. Każdy z trzech samochodów pokonał identyczny odcinek.

Na pierwszy ogień trafiła najnowsza Corolla wyposażona w 5. generację hybrydy 1.8/140 KM. Tu współczynnik używania trybu elektrycznego wyniósł aż 73 proc. wobec 66 proc. za kierownicą Corolli z hybrydą 4. generacji (1.8/122 KM). Co ciekawe, wynik nowego napędu okazał się najbardziej zbliżony do deklaracji producenta (75 proc.).

Trzeci i najstarszy w tym zestawieniu Auris II 1.8/136 KM z hybrydą 3. generacji uzyskał wynik na poziomie 47 proc. Jednak najsłabszy współczynnik jazdy w trybie EV nie czyni go przegranym. Auris ze 136-konną hybrydą uzyskał lepszy czas przyspieszenia od 0 do 80 km/h niż Corolla z nowszym ale słabszym układem 4. generacji. Do tego okazał się też równie elastyczny w przedziale 40-80 km/h.

Model i generacja napędu hybrydowego Hybryda 3. generacji (Toyota Auris II 1.8 Hybrid 2012-2018) Hybryda 4. generacji (Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2018-2022) Hybryda 5. generacji (Toyota Corolla 2023 1.8 Hybrid) Napięcie silnika elektrycznego 650 V 600 V 600 V Moc silnika elektrycznego 60 kW/82 KM 53 kW/72 KM 70 kW/95 KM Napięcie baterii 202 V 207 V 207 V Typ baterii niklowo-metalowo-wodorkowa niklowo-metalowo-wodorkowa w 1.8 i litowo-jonowa w 2.0 litowo-jonowa Procentowy czas jazdy w trybie EV (dane producenta/pomiar Dziennik.pl) 64 proc./47 proc. 72 proc./66 proc. 75 proc./73 proc. Prędkość maksymalna w trybie EV 70 km/h 120-130 km/h 120-130 km/h Moc systemowa hybrydy 136 KM 122 KM 140 KM Przyspieszenie 0-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 7,8 s 7,9 s 7,2 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 40-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 5,0 s 5,0 s 4,5 s

Corolla z hybrydą 5. generacji ponad 80 proc. czasu na silniku elektrycznym

A jak wypada wydajność? Tu do prób na ulicach Poznania także stanęła Corolla 2023 z nowym napędem hybrydowym 1.8/140 KM, wcześniejsza Corolla Hybrid 1.8 (4. generacja technologii hybrydowej) oraz Auris Hybrid 1.8 korzystający z napędu 3. generacji. Samochody wyposażone w urządzenia do pomiarów telemetrycznych pięciokrotnie pokonały prawie 12-kilometrową trasę. Przejazdy po suchej nawierzchni w temperaturze kilku stopni powyżej zera zajmowały im średnio około 33 min.

Corolla wyposażona w 5. generację napędu hybrydowego uzyskała najlepsze wyniki. Podczas pięciu kolejnych przejazdów pomiary czasu jazdy w trybie EV wahały się w zakresie 77-83 proc., a średni wynik nowego auta to 80 proc. Poprzedni model uzyskał wyniki w zakresie 71-74 proc. czasu jazdy, ze średnią na poziomie 72 proc. Auris Hybrid 1.8 korzystał z samego silnika elektrycznego średnio przez 68 proc. czasu jazdy, a w kolejnych przejazdach system telemetryczny wskazywał od 67 proc. do 71 proc.

Toyota Corolla 1.8 Hybrid i przekładnia e-CVT, lepiej jeździ, mniej spala (opinia)

Hybrydę 5. generacji z silnikiem 1.8 doszlifowano również pod względem akustycznym – benzynowiec pracował zauważalnie ciszej, ton podnosił jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Redukcja obrotów jednostki spalinowej podczas przyspieszania i częstsze użycie energii elektrycznej z baterii trakcyjnej przełożyło się na lepsze odczucia z jazdy i redukcję hałasu o 2,5 dB.

Bezstopniowa przekładnia e-CVT ogłady nabrała już wcześniej, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Nowe oprogramowanie układu hybrydowego plus lepsze wygłuszenie komory silnika także robi swoje. Corolla w nowym wcieleniu pod względem wrażeń zza kierownicy i reakcji na polecenia to samochód, który awansował przynajmniej o dwie klasy.

Toyota Corolla 2024 wjeżdża do Polski, cyfrowy kluczyk za darmo przez rok

Wielu kierowców z pewnością zainteresuje to, że japoński przebój niebawem zadebiutuje na rynku w nowej odsłonie. Odmłodzona Toyota Corolla 2024 po raz pierwszy będzie dostępna z cyfrowym kluczykiem. Żeby skorzystać z tej funkcji otwierania i zamykania samochodu, nie trzeba uruchamiać specjalnej aplikacji – wystarczy mieć przy sobie smartfon z aktywnym profilem Smart Digital Key (z systemem Apple i Android). Roczny abonament na tę usługę jest darmowy.

Toyota Corolla 2024 z klimatyzacją od Panasonica

W Corolli 2024 zadebiutuje także zupełnie nowy układ klimatyzacji z technologią nanoe X. To rozwiązanie znane z droższych modeli Toyoty i Lexusa. System opracowany przez firmę Panasonic wprowadza tryliony cząsteczek wody o nanometrycznych rozmiarach do przepływu powietrza, zapewniając czystsze i zdrowsze środowisko wewnątrz auta. Wyniki badań laboratoryjnych mają potwierdzać zdolność rodników hydroksylowych do korzystnego oddziaływania na powietrze w zamkniętych przestrzeniach. Twórcy nanoe X podkreślają, że ich technologia skutecznie tłumi aktywność szkodliwych bakterii i wirusów, neutralizuje pyłki, alergeny oraz nieprzyjemne zapachy. Co więcej, pomaga w zwalczaniu pleśni i dba o optymalny poziom wilgotności w kabinie samochodu. Technologia oczyszczania i nawilżania powietrza nanoe X jest dostępna w Corolli standardzie od wersji Style.

Toyota Corolla 2024 i nowe lakiery

W Corolli z roku modelowego 2024 najmodniejsze będą dwa nowe kolory. Metalizowany Super Green w połączeniu z czarnym dachem zarezerwowano dla hatchbacka i kombi. W sedanie pojawił się elegancki lakier Precious Silver. W Corolli hatchback i TS kombi w wersji GR Sport z pakietem Dynamic lusterka, dolne partie przedniego spojlera oraz listwy boczne pomalowane będą lakierem Liquid Black.