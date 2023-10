W poniedziałek 23 października na odcinku drogi ekspresowej S3 w Lubuskiem doszło do wypadku dwóch ciężarówek, co z kolei spowodowało duży korek. Kierowcy zachowali się wzorowo, tworząc korytarz życia dla służb ratunkowych i policji, co znacznie ułatwiło niesienie pomocy poszkodowanym. Korytarz życia to wolna przestrzeń na drodze dla pojazdów uprzywilejowanych, a jego utworzenie jest obowiązkowe od grudnia 2019 r.

Korytarz tworzymy zjeżdżając w kierunku prawej lub lewej krawędzi jezdni (uwaga: jeśli dany odcinek ma trzy pasy ruchu w jednym kierunku, to kierowcy ze środkowego i prawego zjeżdżają na prawo, a ci z lewego - na lewo), co skraca czas dojazdu służb ratunkowych i zwiększa szanse poszkodowanych. Warto pamiętać, że po utworzeniu korytarza nie wolno wracać na poprzednie miejsce.

Policja chwali: coraz więcej osób stosuje się do nakazu

Policja podkreśla, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest przestrzeganie przepisów w tym zakresie. Kierowcy zazwyczaj doskonale już wiedzą jak utworzyć korytarz życia, czego przykładem są relacje służb ratunkowych, które bez przeszkód i bardzo szybko mogą dotrzeć w miejsca zdarzeń drogowych, aby udzielić pomocy poszkodowanym.