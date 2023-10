Nowa usługa Ubera tylko dla kobiet

Uber wprowadził usługę dla kobiet, łączącą pasażerki wyłącznie z kierowczyniami. Została ona wdrożona, by pasażerki podróżujące Uberem, np. wracające z nocnej imprezy, czuły się bezpiecznie. Z Uber By Women na razie można korzystać w Warszawie, ale usługa ma być dostępna także innych miastach

Uber By Women to efekt współpracy platformy z Fundacją Sexedpl. „Mam koleżanki, które miały nieprzyjemne sytuacje w czasie powrotu do domu. Nie zawsze chodzi o fizyczne ataki, to może być agresja słowna” – podkreślała Julia Wieniawa, aktorka i piosenkarka. Usługa została wdrożona, by kobiety podróżujące Uberem, np. wracające z nocnej imprezy, czuły się bezpiecznie. Z Uber By Women na razie można korzystać w Warszawie, ale usługa ma być dostępna także innych miastach.

Przewóz osób a bezpieczeństwo

Uber chwali się, że nowa usługa to część szerzej zakrojonych działań - platforma wprowadziła proces osobistej weryfikacji jako pierwsza na rynku i zrobiła to zanim w życie weszły regulujące tę kwestię przepisy. Wszystkie produkty dostępne w aplikacji posiadają szereg funkcji bezpieczeństwa, w tym Przycisk awaryjny, Check my Ride (informuje pasażerkę o odstępstwach od zaplanowanej trasy), Udostępnij przejazd (trasę przejazdu mogą śledzić inne osoby, np. znajomi pasażerki).

Uber przeciwko przemocy

W marcu 2023 roku Uber został oficjalnym partnerem strategicznym Antyprzemocowej Linii Pomocy prowadzonej przez Sexedpl. Fundacja zaprezentowała filmy promujące tegoroczną kampanię. Nowy spot przedstawia przemocową sytuację w klubie, której doświadcza główna bohaterka grana przez Helenę Englert. Towarzyszą jej postaci grane przez Wojciecha Ziętka i Mateusza Kościukiewicza. Spot wyreżyserował Jan Dybus, a za zdjęcia odpowiada Igor Polaniewicz, obaj reprezentowani przez Papaya Roster.

„Statystyki dotyczące przemocy są zatrważające. To temat, który bardzo często przejawia się w naszym życiu. Przemoc bywa niezauważalna. Zgłaszamy ją dopiero, gdy jest fizyczna, gdy mamy podbite oko, a wiemy przecież, że przejawów przemocy jest wiele” – mówiła Anja Rubik, założycielka i prezeska Fundacji Sexed.pl.

Podkreślała, że do fundacji dzwonią nie tylko osoby pokrzywdzone, ale także świadkowie przemocy, a nawet sprawcy. „Do problemu przemocy powinniśmy podchodzić z trzech stron: ofiary, sprawcy, świadka. Dzwonią do nas osoby, które widziały lub słyszały przemoc, ale nie wiedzą, co dalej z tym robić. Antyprzemocowa Linia Pomocy pomogła już 3500 osobom” – dodała.

Jak skorzystać z nowej usługi?

Nowa usługa jest rzecz jasna dostępna tylko dla kobiet. By skorzystać z przejazdu w nowej kategorii, należy wybrać ją w momencie zamawiania - pojawi się poniżej dotychczasowych, takich jak Black, Uber Pets czy Comfort.