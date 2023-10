Sztuczna inteligencja w konfiguratorze Porsche

Konfigurowanie wymarzonego Porsche to miłe, choć angażujące zajęcie. Tajemnicą poliszynela jest również, że konfigurator na stronie producenta często służy do zabawy - gdyby każdy, kto tworzy swój niepowtarzalny egzemplarz miał go później zamawiać, marka sprzedawałaby kilkaset tysięcy sztuk modelu 911 w samej Polsce. Dla tych, którzy lubią puścić wodze fantazji, ale i dla tych, którzy faktycznie planują zakup auta z Zuffenhausen, Porsche uruchomiło nowe narzędzia. Sprawdziliśmy, jak działa sztuczna inteligencja, która podpowiada kolejne kroki.

Konfigurator Porsche z nowymi opcjami

Pierwszą nowością jest Prekonfiguracja, dzięki której proces tworzenia własnego 911, Macana lub Cayenne zaczyna się od pakietu opcji rekomendowanych przez markę. Tu nie ma zaskoczeń - widzieliśmy to już w konfiguratorach innych marek.



Druga funkcja jest ciekawsze. To Narzędzie Rekomendacji Opcji (Vehicle Options Recommender, VOR) - to właśnie w nim zastosowano sztuczną inteligencję, która podpowiada wybór opcji pasującej do bieżącej konfiguracji. System bazuje na zachowaniach innych klientów, ale bierze również pod uwagę to, jak wygląda nasza dotychczasowa konfiguracja. Sprawdziliśmy, z czym to się je.

Teraz łatwiej o wymarzone Porsche

Za przykład posłuży nam (a jakże!) model 911. Sprawdźmy, jakie opcje proponuje AI po wybraniu modelu Carrera Cabriolet. Gdy rozwiniemy listę sugerowanych elementów wyposażenia, widzimy, że system gorąco poleca m.in. podgrzewane fotele. Ma sens, szczególnie w polskim klimacie. To, na ile trafna (innymi słowy "dopasowana") jest podpowiedź wirtualnego asystenta, ma określać procentowy współczynnik. Ciekawe.

Idźmy jednak dalej. Skoro to sztuczna inteligencja proponuje nam wybór kolejnych opcji, wypadałoby sprawdzić ją w praktyce. Zmieńmy więc kolor auta i felgi. Rzucamy cyfrowego asystenta na głęboką wodę - wybieramy więc klasyczny wzór felg, a także lakier z gamy paint to sample - jedną z najbardziej ekskluzywnych opcji w konfiguratorze. Niech będzie to klasyczna zieleń - British Racing Green. Co do takiego zestawu proponuje sztuczna inteligencja? Coś się zmienia - w rekomendacjach pojawiła się skórzana, beżowa tapicerka oraz pasy bezpieczeństwa w kolorze Truffle Brown. Ciekawe - obie opcje pasują do zielonego lakieru i naszej konfiguracji, ale średnio współgrają ze sobą. Wybierzmy więc beżową tapicerkę. Efekt? Propozycja brązowych pasów znika z listy! AI nie ustrzeże nas zapewne przed wszystkimi "odważnymi" zestawieniami kolorystycznymi, ale wygląda na to, że zna i rozumie pewne klasyczne połączenia.

Nowy konfigurator Porsche już dostępny

– Celem VOR jest zwiększenie wygody użytkownika, który chciałby łatwo i szybko stworzyć idealnie dopasowane do swoich potrzeb auto – mówi Artur Jakubczak, kierownik ds. szkoleń i produktu Porsche w Polsce. – Wbudowane są też w nim zabezpieczenia przed rekomendowaniem niedostępnych opcji. Jednocześnie użytkownik cały czas zachowuje kontrolę nad procesem konfiguracji i może dodawać lub usuwać opcje zgodnie ze swoimi wymaganiami – dodaje.

Konfigurator z nowymi funkcjami jest już dostępny. Warto sprawdzić, jak działa to rozwiązanie. Można pomarzyć, zainspirować się, albo stworzyć konfigurację, którą faktycznie chcemy zamówić. Wszystko ze wsparciem sztucznej inteligencji.