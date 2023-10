Nissan Hyper Tourer - koncepcyjny minivan

Najświeższe doniesienia ze świata motoryzacji zadziwiają. Lexus wprowadza do sprzedaży luksusowego minivana LM, Volvo szykuje debiut modelu EM90, a szef designu Alfa Romeo sugeruje, że marka powinna wykonać podobny ruch. Cegiełkę do wskrzeszenia minivanów dokłada również japoński producent. Nissan Hyper Tourer to koncepcyjny model, który ujrzy światło dzienne na nadchodzących targach w Tokio.

Nissan Hyper Tourer - elektryczny koncept

Od auta studyjnego do produkcyjnego modelu droga jest bardzo daleka, a nawet jeśli auto bazujące na koncepcie trafi na drogi, nie wiadomo, czy zobaczymy je w europejskiej ofercie. Pomarzyć jednak zawsze można, a Nissan uchyla rąbka tajemnicy. Jak marka zapatruje się na przyszłość minivanów?

Nissan Hyper Tourer jest rzecz jasna w 100% elektryczny. System V2X (Vehicle-to‑Everything) oraz akumulator o dużej pojemności pozwalają na dostarczanie energii elektrycznej do domu, sklepu czy biura podczas podróży oraz w różnych sytuacjach biznesowych - nie chodzi więc tylko o bezemisyjny napęd. Minivan Nisanna może być również wielkim, jeżdżącym bankiem energii.

Wizja przyszłości Nissana

Dzięki temu, że mówimy o koncepcie, inżynierowie i projektanci mogli puścić wodze fantazji. Jak możemy więc wyczytać w opisie auta, Nissan Hyper Tourer ma jeździć autonomicznie - kierowca może skupić się na rozmowie z pasażerami, a fotele auta obracają się o 360 stopni. Pasażerowie na tylnych fotelach mogą z kolei korzystać przenośnego ekranu do obsługi centralnego wyświetlacza nawigacji oraz systemu audio z przodu kabiny. Innowacyjny system oparty na sztucznej inteligencji ma na oku wskaźniki biometryczne, w tym fale mózgowe, tętno, oddech i potliwość. Na ich podstawie automatycznie dobiera odpowiednią muzykę oraz dostosowuje oświetlenie do nastroju użytkownika.

Konsola i oświetlenie wnętrza zostały ozdobione tradycyjnymi japońskimi wzorami kumiko i koushi, podczas gdy płaski panel LED w podłodze wyświetla obrazy rzeki i nieba, tworząc relaksującą przestrzeń, w której świat cyfrowy przenika się z naturą.

Koncepcyjny Nissan Hyper Tourer - co wiemy?

Imponujące technologie i rozwiązania we wnętrzu to jedno, a technikalia i dane dotyczące napędu - drugie. Nissan nie zdradza na razie zbyt wielu informacji, bo nie ma takiej potrzeby - Hyper Tourer to pokaz możliwości i wizja kierunku, w którym będą rozwijane samochody marki. Mamy jednak informacje o tym, że w aucie zastosowany będzie napęd na wszystkie koła e-4ORCE, który pojawia się już w seryjnie wytwarzanych elektrykach i hybrydach Nissana.

Auto jest jednym z konceptów zaprezentowanych w związku z salonem Japan Mobility Show. Największa tego typu impreza w Japonii wkrótce otworzy drzwi dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów. Targi rozpoczynają się 25 października 2023 roku.