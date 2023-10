Reklama

Niebezpieczny styl jazdy Fiata Doblo holującego przyczepkę zwrócił uwagę innych uczestników ruchu. Kierowca ciężarówki jadącej za włoskim dostawczakiem postanowił więc zareagować: nie tylko powiadomił ciechanowską policję, ale także ostrzegł przez CB innych uczestników ruchu. Z kolei kierowca ciężarówki, która jechała bezpośrednio przed Fiatem, zmniejszył prędkość na tyle, by wyhamować Fiata i na koniec zmusić go do zatrzymania się.

Kierujący Doblo nie dawał jednak łatwo za wygraną i postanowił brawurowo ominąć blokującą go ciężarówkę. No i ten sprytny plan nawet pewnie by wypalił, gdyby nie to, że omijanie TIR-a skończyło się w przydrożnym rowie. Świadkowie pomogli poszkodowanemu wyjść z auta i zatrzymali go do czasu przyjazdu policji. Badanie alkomatem 35-letniego kierowcy Fiata wykazało blisko 4 promile alkoholu w organizmie.

Policja przypomina: reaguj, gdy przypuszczasz, że ktoś prowadzi po pijaku

Pijany kierowca, mieszkaniec powiatu makowskiego, został zatrzymany przez policję. Grozi mu surowa kara za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policja podkreśla, iż ten incydent stanowi przypomnienie dla wszystkich o tym, jak niebezpieczni są nietrzeźwi kierowcy na drodze. Ważne jest, aby reagować na takie sytuacje i informować odpowiednie służby. Dzięki zaangażowaniu świadków, udało się uniknąć potencjalnej tragedii. Warto podkreślić, że wspólne działanie i odpowiedzialność za innych na drodze mogą naprawdę uratować życie.