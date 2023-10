Wypadek motocyklistki w Lublinie

Do zdarzenia doszło w Lublinie na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Narutowicza. Formalnie rzecz ujmując, była tokolizja, bo choć uderzenie było bardzo mocne, a nagranie wygląda drastycznie, 22-latce, która doprowadziła do zderzenia nic się nie stało. Aż trudno w to uwierzyć, ale motocyklistka została jedynie zabrana do szpitala na badania, po których opatrzono jedynie drobne potłuczenia.

Nagranie pokazuje przyczyny zdarzenia

Miejski monitoring w miejscu zdarzenia pozwolił odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tej kolizji. Na filmie widać, jak kierująca Kawasaki skręca w lewo z pasa ruchu przeznaczonego do jazdy na wprost. Łamiąc przepisy i nie zachowując przy tym nawet ostrożności, 22-latka wpada pod jadącego Opla Mokka, który zmiata ją z drogi.

Groźne zdarzenie, pieniężne konsekwencje

Gdy motocyklistka została już opatrzona w szpitalu, policjanci nie mieli wyjścia - musieli ukarać kierującą mandatem. 22-latka miała dużo szczęścia, że najpoważniejszą z konsekwencji tym razem okazała się grzywna w wysokości 1500 zł.

Policjanci apelują o ostrożność i przepisową jazdę. Nagraniem z kamery monitoringu obsługiwanego przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Miasta Lublin dzielą się ku przestrodze.