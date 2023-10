Reklama

Oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie na temat kolizji drogowej w Magdalence na ulicy Lipowej, więc standardowo wysłał w to miejsce funkcjonariuszy drogówki. Gdy jednak policjanci dotarli na miejsce, to już wiedzieli, że nie będzie to standardowa interwencja, bo ich oczom ukazało się niezłe pobojowisko. Funkcjonariusze na miejscu zastali cztery uszkodzone auta (Hyundai, Volvo, Peugeot, Nissan) oraz zdezorientowanego seniora za kierownicą Mitsubishi Pajero.

"Okazało się, że sprawcą wszystkich uszkodzeń jest 87-latek siedzący za kierownicą Mitsubishi. Mężczyzna był wyraźnie zdezorientowany i oszołomiony tym, co zrobił. Najprawdopodobniej pomylił on bieg wsteczny z biegiem do jazdy do przodu w swoim aucie z automatyczną skrzynią biegów" - przekazała st. asp. Magdalena Gąsowska z komendy w Piasecznie.

87-letni sprawca kolizji trafi na badania lekarskie

Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało, a wyczyny seniora zostały przerwane, kiedy jego auto zawisło na metalowym elemencie ogrodzenia. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a funkcjonariusze wystąpili z wnioskiem do starosty o skierowanie kierującego na badania w celu oceny stanu psychofizycznego. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem, by odpowiedzieć za swoje czyny. (PAP)