W ramach wyprzedaży Hyundai przygotował ofertę promocyjną, która obejmuje między innymi modele: i10, i20, Bayon, Tucson, Kona, Ioniq 5 oraz Ioniq 6. Ile można zaoszczędzić? Miejski Hyundai i10 objęty został rabatem 5000 zł, model i20 dostępny jest z upustem w wysokości do 9000 zł, natomiast chętni na Bayona mogą liczyć na obniżkę rzędu nawet 13 000 zł.

Hyundai Tucson objęty został upustem do 18 000 zł, zaś w przypadku modelu Kona klienci mogą liczyć na upusty do 6000 zł dla nowego modelu oraz do 20 000 zł w przypadku modelu Kona Electric poprzedniej generacji. Nieźle. Również ceny elektrycznych modeli Ioniq 5 i Ioniq 6 zostały obniżone – odpowiednio o 11 000 i 10 000 zł. Dodatkowo, dla SUV-ów Tucson, Bayon i dla nowej Kony w wersji benzynowej oraz hybrydowej Hyundai przygotował ofertę ubezpieczenia OC/AC/NNW albo promocyjny pakiet serwisowy na kwotę 1000 zł.

Hyundai: długa gwarancja

Hyundai przygotował także różne opcje finansowania samochodu w zależności od bieżących możliwości klienta. No i gwarancja: nowe samochody Hyundai dostępne są z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów oraz 5-letnim bezpłatnym assistance.