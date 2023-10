Reklama

Gigantyczny mandat i utrata prawa jazdy za korzystanie z telefonu

Włosi chcą podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach i wypowiadają wojnę piratom drogowym. Nowe prawo, które ma wejść w życie jeszcze w tym roku, nie skupia się jednak wyłącznie na prędkości, bo choć większe kary czekają kierowców za cały szereg przewinień, szczególnie srogo karane będzie korzystanie z telefonu podczas jazdy. Oprócz mandatu przewidziane jest też czasowe odebranie uprawnień.

Nowe przepisy drogowe - mandat nawet 12 000 zł

O nowych, nadchodzących przepisach informuje Corriere Della Serra. Prawo zaproponowane przez resort Matteo Salviniego powinno szybko przejść ścieżkę legislacyjną. To jeden z flagowych projektów gabinetu premier Giorgii Meloni. Włoska polityk podziękowała Ministerstwu Infrastruktury i Transportu za starania na rzecz zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. Włochy od lat plasują się bowiem w europejskiej czołówce liczby ofiar śmiertelnych na drogach i choć bardziej miarodajna liczba śmierci na milion mieszkańców wciąż daje lepszy wynik niż m.in. w Polsce, dla Włochów wciąż nie jest to powodem do dumy.

Srogie kary dla piratów drogowych

O jakich kwotach mówimy w przypadku omawianej nowelizacji? Jak podają włoskie media, trzymanie telefonu przy uchu w trakcie jazdy ma skutkować mandatem w wysokości 1697 euro (nieco ponad 7800 zł), a w razie recydywy, czyli ponownego popełnienia wykroczenia, kara wzrośnie do 2588 euro (niespełna 12000 zł). To jednak nie koniec - rozmowa bez zestawu głośnomówiącego będzie także skutkowała zawieszeniem prawa jazdy na czas od 15 dni do 3 miesięcy!

Zmiany w prawie - Włosi się nie patyczkują

Odpowiedzialny za prawo drogowe resort ma też inne plany. Wśród nich - zero tolerancji dla pijanych kierowców. Ci, których policja choć raz przyłapie na jeździe pod wpływem alkoholu, zostaną wyłączeni spod obowiązującego kierowców we Włoszech limitu 0,5 promila w organizmie. Oprócz tego, będą musieli zainstalować w aucie blokadę alkoholową, która będzie sprawdzać trzeźwość przed każdym uruchomieniem silnika. Mówi się także o podniesieniu kar za przekroczenie prędkości, jak również wprowadzeniu nowego wymiaru mandatów za nieuprawnione parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych. Nowe grzywny mają wynosić do 990 euro.