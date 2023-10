Reklama

Zwrot pieniędzy po sprzedaży auta

Co powinniśmy zrobić, gdy uda nam się sprzedać samochód? Oczywiście - polować na okazję i szukać nowego wozu. Nim jednak pochłonie nas przeglądanie ogłoszeń i umawianie się na oględziny, dobrze jest dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. Jeśli zignorujemy obowiązki, może czekać nas kara. Gdy jednak dopilnujemy, by zawiadomić o zbyciu wszystkie zainteresowane podmioty, zazwyczaj możemy otrzymać pieniądze. Dotyczy to większości kierowców!

Co zrobić po sprzedaży samochodu?

O zbyciu pojazdu powinniśmy zawiadomić starostę. Brzmi skomplikowanie, a w rzeczywistości wystarczy zgłosić sprzedaż na stronie rządowej i zatwierdzić go profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. To szybki proces, który wymaga od nas jedynie wprowadzenia danych swoich oraz kupującego (lub kupujących) i wysłania skanu lub zdjęcia umowy kupna-sprzedaży. Niedopilnowanie tego obowiązku może skutkować karą w wysokości 250 zł. Nie jest to duża suma, ale po co dokładać sobie wydatków? Znacznie lepiej jest zgłosić się po zwrot pieniędzy od ubezpieczyciela. Przysługuje nam on za niewykorzystany okres ochrony.

Zgłoszenie sprzedaży ubezpieczycielowi - pieniądze czekają

Kiedy możemy liczyć na zwrot pieniędzy? Najkorzystniejszą sytuacją jest dla nas ta, w której nabywca auta wypowiada umowę OC i zawiera ją na swoje dane. W praktyce jest to rzadkość - ubezpieczenie OC przechodzi bowiem na nowego właściciela i mało kto decyduje się na zawarcie polisy na nowo.

Warto jednak wiedzieć, że kontynuowane jest jedynie obowiązkowe OC. Wszelkie usługi dodatkowe, takie jak assistance, ochrona szyb czy przede wszystkim Auto Casco, nie są przenoszone na nowego właściciela. O ile nie każdy kierowca zawiera umowę z AC, tak za assistance płacimy bardzo często - za tę część składki również możemy odzyskać pieniądze.

Zwrot za AC - do odebrania nawet parę tysięcy złotych

Najwięcej odbiorą klienci, którzy zawarli umowę na wartą parę tysięcy złotych polisę, a po niedługim czasie od rozpoczęcia okresu ochrony pozbędą się samochodu. Zwrot za AC może sięgnąć kilku tysięcy złotych, bo jest on liczony proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Jeśli więc sprzedamy auto dzień po podpisaniu umowy AC, otrzymamy całą kwotę pomniejszoną o 1/365 ceny.

Nieco inaczej wygląda rzecz jasna sytuacja dla kierowców, którzy za swoją polisę płacą w ratach. Jeśli płatność za polisę jest podzielona na 2, 3 lub 4 raty, zwrot liczony jest od wpłaconej kwoty, a nie od całkowitej ceny polisy. Trudno wyobrazić sobie zresztą, by było inaczej - zwrot w pełnej kwocie dawałby ogromne pole do nadużyć.

Obowiązki ma również kupujący

Sprzedający mogą się więc cieszyć ze zwrotu pieniędzy - wystarczy zgłosić sprzedaż również do towarzystwa ubezpieczeniowego. O nabyciu pojazdu musi jednak poinformować również kupujący. Ubezpieczenie OC przechodzi na nabywcę, ale nie odnawia się automatycznie po upływie okresu ochrony opłaconego przez poprzedniego właściciela. Obowiązek zawarcia nowej umowy przed upływem obowiązującej jest niezmiernie ważny - kary za brak OC są piekielnie wysokie! Mogą sięgać bowiem nawet 7200 zł i są nakładane automatycznie - nieważne, czy jeździmy samochodem, czy stoi on w garażu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sprawdza bowiem ważność polisy w bazie danych.