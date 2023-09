Reklama

Działacz KOD miał potrącić samochodem posła PiS

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na jednej z ulic w Kaliszu. Poseł PiS zauważył, że od kilku dni jego plakaty wyborcze są zrywane. Postanowił więc sam sprawdzić i zweryfikować, kto niszczy jego mienie.

– Wczoraj ujawniłem człowieka, który niszczył moje plakaty. Jest to działacz kaliskiego KOD-u – powiedział.

Zrywał plakaty wyborcze

W czasie interwencji parlamentarzysta próbował zatrzymać odjeżdżającego mężczyznę, który – jak przekazał – nie zatrzymał się, ale potrącił go samochodem i odjechał.

– Zrobił to świadomie – powiedział poseł. Dodał, że sytuacja była bardzo nieprzyjemna, bo tak mnie uderzył pojazdem, że upadłem i doznałem potłuczenia. Udałem się do szpitala a o sprawie zawiadomiłem policję. Dowodem jego zachowania jest nagrany filmik w tej sprawie– przekazał.

Film dowodem potrącenia posła PiS

Zdaniem parlamentarzysty takie działanie jest efektem „nienawiści do mojej osoby oraz do Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze nigdy coś takiego mi się nie przydarzyło” – oświadczył. Policja przyjęła zawiadomienie i prowadzi czynności w sprawie.

Jest oświadczenie KOD. Oskarżenia "niezgodne z prawdą"

Do redakcji Dziennik.pl wpłynęło oświadczenie Komitetu Obrony Demokracji w tej sprawie. Publikujemy je w całości.

W związku z pojawiającymi się w mediach insynuacjami pana posła Piotra Kalety, jakoby osoba, która rzekomo naruszyła jego nietykalność cielesną, była członkiem Komitetu Obrony Demokracji, oświadczamy, że są one niezgodne z prawdą, by nie powiedzieć kłamliwe. Osoba, która brała udział w incydencie z posłem Kaletą – której tożsamość udało nam się ustalić – nie jest, i nigdy nie była, członkiem KOD.

Należy również podkreślić, że Komitet Obrony Demokracji zdecydowanie przeciwstawia się stosowaniu jakiejkolwiek formy przemocy. Wynika to z fundamentalnych zasad zawartych w statucie KOD i jest potwierdzone przez całe, prawie ośmioletnie, działanie Komitetu. Publiczna aktywność KOD odbywa się zawsze w granicach prawa, z jedynym dopuszczalnym wyjątkiem nieposłuszeństwa obywatelskiego wówczas, gdy przepisy ustanawiane przez władze są niezgodne z Konstytucją, prawem Unii Europejskiej lub elementarnymi zasadami humanitaryzmu.

Jednocześnie informujemy, że rozważamy wystąpienie do sądu z pozwem o naruszenie dobrego imienia KOD przez pana posła Piotra Kaletę. Na pewno wystąpimy z takim pozwem, jeżeli poseł Kaleta natychmiast nie zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji o udziale członka KOD w rzekomym ataku na niego.

W imieniu Komitetu Obrony Demokracji Grupy Lokalnej w Kaliszu

- Przewodniczący Michał Witkowski