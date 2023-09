Reklama

Nie dogadali się co do sprzedaży auta. Sprzedający sfiksował

Wielu kierowców znalazło się kiedyś w sytuacji, w której wymarzony, upatrzony w sieci samochód sprzedaje się w mgnieniu oka. To nic przyjemnego, gdy auto, które zamierzaliśmy kupić wymyka nam się z rąk i cieszy innego nabywcę. W tej historii, która wydarzyła się w Opolu, role się odwróciły. To sprzedający wpadł w szał, bo potencjalni nabywcy zrezygnowali z zakupu. Tak wynika z relacji autorów nagrania, które zostało umieszczone na popularnym kanale STOP CHAM w serwisie YouTube.

Citroen C5 nie pojechał do nowego domu

Opis niecodziennych wydarzeń rzuca trochę światła na tę sprawę. Autorzy nagrania z samochodowej kamerki wybrali się do Opola po Citroena C5. Obie strony miały nadzieję na finalizację transakcji, ale tej soboty losy potoczyły się inaczej. Z przyczyn, o których opis filmu nie wspomina, do zawarcia umowy nie doszło… i wtedy się zaczęło. Sprzedający wpadł furię i zaczął zachowywać się agresywnie.

Sprzedający nie poprzestał na wyzwiskach

Na wyzwiskach w kierunku kupujących sprawa się nie zakończyła, bowiem gdy ci opuścili dom właściciela Citroena, mężczyzna ruszył za nimi w pościg. Na nagraniu widać, jak daje popis sprawności hamulców oferowanego auta - wyprzedza niedoszłych kupujących i gwałtownie hamuje przed maską. Styl jazdy i mowa ciała sprzedającego (w pewnym momencie wysiada on z auta) raczej nie wskazuje na to, by celem tej pogoni było wznowienie negocjacji.

Uzasadniony niepokój nagrywających sprawił, że udali się oni na komendę policji. Nim dotarli na miejsce, wariat w Citroenie gonił ich przez kilka kilometrów.

Sprzedawca w furii. Sprawa została zgłoszona

Nie wiadomo, jaki będzie finał sprawy. Nagrane przez wideorejestrator zdarzenie miało miejsce w sobotę 23 września. Z opisu filmu wynika, że pościg został zgłoszony na policję. Nie wiadomo jednak, czy auto finalnie znalazło nowego nabywcę. Można zaryzykować stwierdzenie, że autor nagrania pozostał przy swojej pierwotnej decyzji i nie kupił Citroena, mimo zademonstrowanej przez sprzedawcę sprawności jego podzespołów.