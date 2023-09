Mercedes G 63 AMG odnaleziony w Polsce

Mercedes G 63 AMG nie dojechał do swojego odbiorcy za wschodnią granicą Polski. Złodziejskie plany pokrzyżowała polska Straż Graniczna.

Funkcjonariusze SG z placówki w Hrubieszowie wypatrzyli niemieckie auto przy odprawie granicznej. I to był początek kłopotów 35-letniego Litwina, który chciał wyjechać Mercedesem z Polski do Ukrainy.

Złodziej chciał wjechać Mercedesem do Ukrainy

Straż Graniczna odkryła, że matowy Mercedes G 63 AMG został skradziony. Jego wartość to przynajmniej 600 tys. zł.

- Podczas prowadzonej szczegółowej kontroli, mundurowi ujawnili ingerencję w pole numeryczne VIN tego pojazdu. W czasie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili również, iż samochód jest poszukiwany jako utracony na terytorium Andory – wyjaśnia SG.

Litewski kierowca został przekazany policji. Mercedes G 63 AMG trafił na policyjny parking.

Mercedes-AMG G 63 szokuje przepychem

G 63 to popis możliwości inżynierów AMG. Szokuje przepychem wnętrza, a jakością wykończenia może zawstydzić niejedną luksusową limuzynę. Jednak największe zaskoczenie czeka po pełnym wciśnięciu pedału gazu.

Sercem wysportowanej Gelendy jest silnik 4.0 V8 biturbo o mocy 585 KM połączony z napędem 4x4 o tylnonapędowej orientacji (rozdział momentu obrotowego w proporcji 40:60) z trzema blokadami mechanizmu różnicowego. Zawieszenie AMG Ride Control w pełni automatycznie dostosowuje tłumienie każdego koła do aktualnych warunków. To terenowe monstrum Mercedesa o aerodynamice czołgu od 0 do 100 km/h rozpędza się w 4,5 s. A waży ok. 2,6 tony.

Straż Graniczna uratowała auta za 8 mln zł. Ferrari za 1,2 mln zł najdroższe

Od początku 2023 roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli różnego rodzaju pojazdy o łącznej wartości ponad 8 mln zł. Najdroższy samochód jaki do tej pory udało się odzyskać na wschodniej granicy Polski to Ferrari Portofino o wartości 1,2 mln zł.