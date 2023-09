Reklama

BMW przeleciał przez rondo. Jak do tego doszło?

Do zdarzenia doszło w czwartek, kilkanaście minut po północy w Majkowie Dużym (gmina Grabica) na drodze krajowej nr 74. Wezwani na miejsce policjanci piotrkowskiej drogówki zastali pojazd, który leżał na lewym boku w rowie.

- Jak ustalono kierujący BMW piotrkowianin, jadąc drogą nr 74 w stronę Gomulina, na rondzie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Następnie uderzył przodem auta w nasyp ronda, co spowodowało, że pojazd przeleciał nad nim, a następnie spadł i uderzył w latarnię, po czym koziołkując zatrzymał się na lewym boku w przydrożnym rowie - opisał sytuację st. sierż. Remigiusz Pacyna z piotrkowskiej komendy.

Kierowca-lotnik z BMW napytał sobie biedy

Kierowca miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. Okazało się również, że 57-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna wkrótce odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz kierowanie bez uprawnień. Tylko za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Skok samochodem przez rondo - nowy sport Polaków? Pierwsze odleciało Suzuki

Nagranie Suzuki Swift przelatującego nad rondem w miejscowości Rąbień na przedmieściach Łodzi wiosną 2020 roku obiegło całą Polskę. Do tego film cieszył się także dużą popularnością na całym świecie. 41-letni kierowca przeżył wypadek. W ciężkim stanie przewieziono go do szpitala. Podczas zdarzenia miał 2,8 promila alkoholu w organizmie.

41-latek jadąc z dużą szybkością wpadł na wysoki betonowy krawężnik oddzielający rondo od nawierzchni i przeleciał nad rondem. Po 64 metrach w powietrzu wylądował na terenie pobliskiego kościoła.

Wyrok za lot nad rondem - kierowca Suzuki poddał się karze

Prokuratura postawiła kierowcy Suzuki dwa zarzuty: kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Groziło mu za to do 8 lat więzienia. Mężczyzna, po uprzedniej konsultacji z adwokatem, zaproponował dla siebie karę:

rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata,

5-letni zakaz prowadzenia pojazdów,

wpłata 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sąd przystał na propozycję kierowcy.

Audi i Mercedes też potrafią latać nad rondem

Podobne wyczyny odnotowano np. w Sulechowie, gdzie rondo pokonało kierowcę Audi. Z kolei rondo w Nowej Soli wygrało z kierowcą Mercedesa.