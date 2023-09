Reklama

Światła w samochodzie. Co mówią przepisy?

Przepisy to jedno, ale warto zacząć od czegoś innego: otóż niesprawności związane z oświetleniem mają duży i – co gorsza – negatywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Brak którejś z żarówek, niedziałająca lampa lub mocno przestawiona wiązka, świecąca wszędzie dookoła, tylko nie tam gdzie trzeba: zwłaszcza jesienią i zimą, gdy długo jest ciemno, często pada deszcz, a mgła to chleb powszedni, takie kwestie urastają do rangi kluczowych. Apelujemy więc nie tylko o właściwe używanie świateł, ale i o to, by pilnować ich stanu technicznego. Także dlatego, że można zarobić solidny mandat.

Reklama

A skoro to mamy już z głowy, możemy przejść do przepisów. Które światła? Kiedy można, a kiedy nie? Co ze światłami do jazdy dziennej? Otóż policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie przygotowali kilka wskazówek prawnych dotyczących używania świateł.

Reklama

Światła mijania i do jazdy dziennej: kiedy ich używać

Świateł mijania używamy domyślnie przez całą dobę, natomiast w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. Z kolei w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą lub opadami atmosferycznymi mamy obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie lub oba jednocześnie. I to niezależnie od pory dnia. Holując inny pojazd należy pamiętać o tym, by włączyć światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności.

Światła drogowe: kiedy ich używać

W czasie od zmierzchu do świtu na drogach nieoświetlonych zamiast świateł mijania lub tez łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych (tzw. długie), o ile nie oślepi innych kierujących lub pieszych poruszających się w kolumnie. Używając świateł drogowych kierujący ma obowiązek przełączyć je na światła mijania w momencie, gdy zbliża się do:

pojazdu jadącego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe, drugi ma obowiązek zrobić to samo;

pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może zostać oślepiony;

pojazdu szynowego lub pojazdu komunikacji wodnej, jeśli poruszają się one w takie odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących takimi pojazdami.

Warto zaznaczyć, że używanie świateł drogowych uzależnione jest od oświetlenia drogi i np. włączone latarnie oznaczają, że w danym miejscu należy przejść na światła mijania. Nie ma natomiast znaczenia, czy droga znajduje się w obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym: świateł drogowych można używać i tu, i tu. Nie można za używać ich w dzień, nawet podczas ograniczonej widoczności powietrza.

Używanie przednich świateł przeciwmgłowych

Kierujący pojazdem silnikowym w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą lub opadami atmosferycznymi ma obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba rodzaje świateł jednocześnie.

Na drodze krętej, która oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Warto przypomnieć, że drogi kręte to takie, na których występują liczne zakręty. Są one oznaczone tabliczką T-5 wraz ze znakiem A-3 lub A-4.

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych

Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza oznacza ograniczenie widoczności na odległość mniejszą niż 50 metrów. Ważne: w momencie poprawy widoczności mamy obowiązek niezwłocznie wyłączyć te światła.

Pewna trudność polega natomiast na tym, by poprawnie określić owe 50 metrów. I gdy jest tzw. mleko, a przed nosem nie widać wyciągniętej na wprost ręki, sprawa jest dość oczywista. Tyle tylko, że wielu kierowców zapomina wyłączyć tylne światło przeciwmgłowe gdy warunki się poprawią, co z kolei bez sensu męczy wzrok osób jadących z tyłu. Podkreślmy to wyraźnie: w przypadku tych lamp kluczowy jest zdrowy rozsądek.

Światła w tunelu: ciekawy przypadek

Jak wspomnieliśmy wyżej, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu można używać świateł do jazdy dziennej, no a w tunelu zazwyczaj mamy przecież do czynienia z normalną przejrzystością powietrza. Stąd w zasadzie wynika, że mandat (200 zł i 6 pkt) należy się w tunelu tylko za brak jakiegokolwiek oświetlenia, a jeśli mamy włączone światła do jazdy dziennej, to – w teorii – mandatu dostać nie powinniśmy. Zalecamy jednak zawsze włączyć światła mijania, bo będziemy dzięki temu lepiej widoczni: i dla osób jadących przed, jak i tych za nami.

Inna sprawa, że nawet jeśli w dzień w tunelu używamy świateł do jazdy dziennej, to w okresie od zmierzchu do świtukodeks nakazuje włączenie świateł mijania, co z kolei rodzi kolejny paradoks, bo w teorii policjant mógłby w tunelu wlepić mandat za brak świateł mijania, ale jedynie w nocy. No a przecież w tunelu przeważnie zawsze panują warunki zbliżone do nocnych, prawda? Jeszcze większe zamieszanie wprowadza taryfikator, gdyż widnieje tam następująca pozycja: "Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby". Cóż…

Jakie mandaty za niewłaściwe oświetlenie?

Poniżej zestawienie ważniejszych mandatów, jakie w 2023 r. obowiązują w przypadku wykroczeń związanych z oświetleniem.

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 300 zł i 6 pkt;

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 100 zł i 2 pkt;

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200 zł i 2 pkt;

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne: 200 zł;

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200 zł i 4 pkt;

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200 zł i 6 pkt;

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: 150-300 zł i 3 pkt;

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania: 100 zł;

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł i 2 pkt;

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 100 zł i 2 pkt;

Kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie: 20-3000 zł.

Mandat do 3 tys. zł za światła? Policja zatrzyma też dowód rejestracyjny

– W Polsce obowiązuje jazda na światłach mijania przez całą dobę. Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ – jak zaznaczył – wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

– Jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł – wyliczył przedstawiciel KGP.