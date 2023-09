12 września przed godziną 11:00 dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Bąkowa Góra (gmina Ręczno) doszło do zdarzenia drogowego. Policjanci wysłani na miejsce ustalili, że pojazdem kierowała 40-letnia kobieta, która podczas manewru wyprzedzania utraciła panowanie nad pojazdem, po czym zjechała na pobocze i zawiesiła pojazd na hałdzie ziemi.

Od kierującej wyczuwalna była silna woń alkoholu, natomiast badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Wraz z kobietą w pojeździe znajdowało się jeszcze 5-letnie dziecko, które na dodatek nie było zapięte w foteliku. Kobieta wraz z synem trafili do szpitala, 40-latka wkrótce odpowie za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

39-latek zatrzymany w Mysłowicach też wiózł dziecko i też był pijany. I miał zakaz prowadzenia

Z kolei policjanci z mysłowickiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Chevroletem 39-latka. W trakcie kontroli mundurowi wyczuli od niego silną woń alkoholu, w związku z czym poddali go badaniu alkomatem. Wynik badania potwierdził przypuszczenia policjantów – mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Skrajnie nieodpowiedzialny kierowca w tym stanie odwoził swoje 7-letnie dziecko do szkoły.

Kontrola danych mężczyzny w policyjnych systemach wykazała, że nie było to pierwsze spotkanie 39-latka ze stróżami prawa. Mężczyzna posiadał aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę po alkoholu. O losie mysłowiczanina po raz kolejny zdecyduje sąd.