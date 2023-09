Reklama

Nissan w Polsce zmienia barwy

Firma Astara właśnie sfinalizowała przejęcie działalności operacyjnej Nissana w Polsce. Działalność ta obejmuje dystrybucję nowych pojazdów, części i usług. Transakcja wzmacnia istniejące relacje firmy Astara z Nissanem po sukcesach w prowadzeniu od 2022 r. działalności marki w Austrii i Szwajcarii.

Przejęcie przez firmę Astara działalności japońskiego producenta w Polsce stanowi również konsolidację strategicznej ekspansji koncernu w Europie, która ma miejsce w ostatnich kilku latach. Głównym celem firmy będzie rozwój marki Nissan w ścisłej współpracy z istniejącą siecią dealerów, celem poprawy wyników poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań na rynek.

Astara przejmuje dystrybucję Nissana w Polsce

– Jako Astara czujemy się zaszczyceni, że możemy włączyć Nissana do naszej działalności dystrybucyjnej w Polsce. Tak innowacyjna marka, zorientowana na klienta, jest ogromnym atutem w naszym polskim portfolio, co jest zgodne z wizją firmy Astara dotyczącą mobilności jutra. W innych krajach udowodniliśmy, że możemy z dumą reprezentować markę wśród jej lojalnych klientów, sieci dealerów i partnerów biznesowych – powiedział Jorge Navea, dyrektor generalny firmy Astara.

Dzięki rozszerzeniu działalności w Polsce o markę Nissan, Astara będzie w stanie dostarczać klientom kompletną ofertę produktów i usług z zakresu mobilności. Najnowocześniejsza platforma cyfrowa firmy Astara umożliwia dostarczanie rozwiązań, skrojonych na miarę i opartych na danych, w celu zaspokojenia określonych potrzeb konsumenckich za pomocą spersonalizowanych interakcji w każdym momencie kontaktu klienta z marką.

Nissan: cieszymy się na współpracę z firmą Astara

Sinan Ozkok, dyrektor zarządzający rynkami niezależnymi i wicedyrektor ds. rozwoju działalności biznesowej Nissana w regionie AMIEO (Afryka, Bliski Wschód, Indie, Europa i Oceania), powiedział: – Jesteśmy zachwyceni, że udało nam się sfinalizować umowę z firmą Astara i że została ona naszym nowym partnerem w zakresie importu w Polsce. Jej wieloletnie doświadczenie w branży dystrybucji samochodów w Europie i przyszłościowe podejście sprawiają, że jesteśmy przekonani, że to partnerstwo zapewni zrównoważony wzrost na polskim rynku. Nie możemy się doczekać ścisłej współpracy z firmą Astara w najlepszym interesie naszych klientów, pracowników i dilerów w Polsce.

Astara ma silną pozycję w Europie i w Polsce, gdzie jest już importerem marek Isuzu i Mitsubishi. Transakcja z Nissanem otwiera drzwi do dalszej ekspansji na rynku zgodnie z globalną strategią rozwoju przedsiębiorstwa, w ramach której Astara dąży do prowadzenia działalności w 25 krajach do 2025 r. Obecnie firma jest obecna w 19 krajach.

Bez zakłóceń dla dotychczasowych klientów Nissana

Umowa między firmami Nissan i Astara została podpisana w maju i oficjalnie potwierdzona w lipcu, po uzyskaniu zgody od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Polsce. Aby zapewnić płynne przejście, bez zakłóceń dla klientów Nissana, wszystkie kontrakty dealerskie oraz umowy z pracownikami Nissana zostaną przeniesione do firmy Astara.

Nissan pokłada zaufanie w możliwościach firmy Astara jako światowego lidera dystrybucji samochodów. Oferta 34 marek na 19 rynkach, ponad 200 000 sztuk aut sprzedanych na całym świecie w 2022 r. oraz sieć handlowa obejmująca ponad 1700 dilerów sprawiają, że Astara jest gotowa i przygotowana do zapewnienia rentownej działalności Nissana w Polsce.