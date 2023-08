Choć media cały czas trąbią o tym, jak niebezpieczne może być łamanie przepisów dotyczących poprawnego zachowania się na przejazdach kolejowych, to nie brakuje tygodnia (a czasami nawet dnia!), by policja nie poinformowała o kolejnym genialnym kierowcy, który postanowił zrobić coś głupiego. Na zasadzie "a może się uda". No więc tym razem przed pociągiem przeskoczyć się nie udało, ale kierujący BMW miał najwyraźniej więcej szczęścia niż rozumu, bo wyszedł ze zdarzenia bez szwanku

Wjechał na przejazd, zmusił pociąg do hamowania i uciekł z miejsca zdarzenia Reklama Taryfikator obowiązujący od 2022 r. jest wyjątkowo surowy dla kierowców łamiących przepisy w tzw. obrębie przejazdu drogowo-kolejowego, a mimo nie brakuje chętnych, którzy chcą nie tylko zasilić skarb państwa słonym mandatem, ale i przy okazji ryzykują własnym życiem. A więc, dla przypomnienia,mandat karny w wysokości 2000 zł grozi za: wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie;

wejście na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach;

lub inne urządzenie naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

naruszenie na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające sygnał;

wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Reklama Na konto kierowców łamiących powyższe przepisy dodatkowo wpływa 6 punktów karnych. Wjechał na przejazd, zmusił pociąg do hamowania i uciekł z miejsca zdarzenia 28 lipca dyżurny jarosławskiej komendy (województwo podkarpackie) otrzymał zgłoszenie, że w momencie, kiedy została włączona sygnalizacja świetlna i zaczynały opadać rogatki, na przejazd kolejowy w Ostrowie wjechało BMW X3.Pojazd zmusił pociąg osobowy do zatrzymania się, jednak kierujący niemieckim SUV-em postanowił, jak gdyby nigdy nic, oddalić się z miejsca zdarzenia. Na podstawie nagrania monitoringu policjanci ustalili dane pojazdu, który brał udział w tym zdarzeniu. Funkcjonariusze dotarli do kierującego BMW, którym okazał się być 67-letni mieszkaniec gminy Radymno. Mężczyzna usłyszał już zarzuty naruszenia zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie.