Reklama

Pomarańczowe koperty parkingowe dla miejscowych i nowe, wyższe opłaty za parkowanie dla przyjezdnych – tak Zakopane rozpoczęło drugi miesiąc wakacji. Stawki za postój na terenie miasta zostały zróżnicowane w zależności od podstrefy.

Przyjezdni za pierwszą godzinę parkowania w podstrefie A płacą 5 zł, w podstrefie B – 4 zł, w podstrefie C - 4 zł oraz w podstrefie D - 5,20 zł.

Reklama

Pomarańczowe koperty i droższe parkowanie z Zakopanem

Druga i trzecia godzina postoju są droższe i wynoszą odpowiednio: 6 zł; 4,60 zł; 4,50 zł; 6,20 zł oraz 7,20 zł; 5,40 zł; 5,00 zł; 7,40 zł. Czyli w zależności od czasu parkowania i podstrefy, stawkawzrosła radykalnie.

Zdrożały także parkingi w pobliżu szlaków – za pozostawienie samochodu na czas całodniowej wycieczki kosztuje teraz 30 zł (wcześniej niecałe 23 zł).

Reklama

Karta mieszkańca to tanie parkowanie i darmowy postój na pomarańczowej kopercie

Mieszkańcy stolicy Tatr za parkowanie mają płacić stare stawki, czyli 1 h – 3,00 zł, 2 h – 3,50 zł, 3 h – 4,30 zł. Warunkiem jest wyrobienie Zakopiańskiej Karty Mieszkańca.

Karta pozwoli także na jednokrotne w danym dniu bezpłatne parkowanie przez pierwsze 60 minut na obszarze podstref A, B, C – na podstawie uzyskanego w parkomacie bezpłatnego biletu dostępnego raz na dobę.

Dodatkowo przed budynkami użyteczności publicznej - urzędem miasta, sądem, budynkami ZUS, pocztą czy pod wybranymi bankami – wydzielono specjalne miejsca parkingowe, przeznaczone tylko dla mieszkańców. To właśnie pierwsze w Polsce pomarańczowe koperty, na których przysługuje dodatkowe 60 minut darmowego parkowania.

Kontrowersje wokół cen parkowania, w sieci zawrzało

Wyższe stawki za parkowanie władze tłumaczą wzrostem kosztów utrzymania parkingów.

– Zróżnicowanie cen w strefie parkowania podyktowane jest tym, że odśnieżanie ulic, remonty dróg czy inwestycje w mieście są finansowane z podatków opłacanych przez mieszkańców Zakopanego – argumentował Tomasz Filar, zastępca burmistrza Zakopanego. Po ogłoszeniu nowych stawek i Zakopiańskiej Karty Mieszkańca w sieci zawrzało (pisownia oryginalna).

–Skutecznie pozbywacie się turystów z Zakopanego. A już w tym roku jest płacz że pokoje puste i wolne stoliki w restauracjach. Róbcie tak dalej. Ja już od dawna omijam Zakopane – skomentował jeden z internautów.

– No to sobie będziecie w tym Zakopanym sami spędzać czas. Skoro jest segregacja i to jeszcze aż tak kosztowna to Słowacja na tym skorzysta. I okoliczne miejscowości. Koniec z ordynarnym nabijaniem kieszeni kosztem turystów – ocenił inny komentujący.

Jaki mandat za parkowanie bez opłaty?

Mandat za parkowanie bez wykupionego biletu lub przekroczenie czasu opłaconego postoju to 200 zł. Przy opłacie w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia zawiadomienia, kara wynosi 120 zł.