Ułańską fantazją, która mogła zakończyć się tragicznie, wykazali się późnym wieczorem w miniony poniedziałekj dwaj panowie w wieku 27 i 31 lat w miejscowości Hrud, w powiecie bialskim (województwo lubelskie). Po zakrapianym alkoholem spotkaniu młodszy z nich postanowił urządzić z kolegą kulig. Panowie podpięli do VW Passata sanki i postanowili zrobić sobie nietypową, zwłaszcza o tej porze roku przejażdżkę.

Reklama

Niestety, zabawa dość szybko zakończyła się, bo na łuku drogi sanki zaczepiły o pobocze i starszy z uczestników kuligu wylądował na pobliskim płocie. Z licznymi obrażeniami musiał zostać odwieziony do szpitala.

Reklama

Jak informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej przybyły na miejsce patrol policji potwierdził, że prowadzący Passata 27-latek miał w organizmie 1,5 promila alkoholu, natomiast od rannego krew na badanie pod kątem zawartości alkoholu została pobrana w szpitalu.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 27-latek stanie przed sądem. Grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności, a do tego kara finansowa w wysokości od 10 tysięcy do 60 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat.