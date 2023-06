Reklama

OMODA i JAECOO to młode marki z portfela chińskiego koncernu Chery. Ten gigant istniejący od 1997roku sprzedał na świecie już ponad 11,2 mln samochodów. Po drodze dobił targu i w 2012 stał się również współwłaścicielem Jaguara i Land Rovera. Teraz ofensywa azjatyckiego biznesu wkracza na kolejny poziom. Ale po kolei…

OMODA 5 zalicza się do najczęściej eksportowanych chińskich samochodów. Przez pierwsze cztery miesiące 2023 roku producent wysłał w świat niemal 38 tys. sztuk tego SUV-a. Przy czym tylko w kwietniu sprzedaż osiągnęła 10 781 egz. (o 9 proc. więcej w stosunku do marca) – to pierwszy raz, kiedy licznik przekroczył 10 tys. w miesiącu. W Europie Wschodniej i Meksyku chiński model zdobył najwyższe podium w segmencie. Pierwszy transport tych aut już płynie z Szanghaju do Hiszpanii. Następna w kolejce jest Polska. Co i kiedy dostaną kierowcy nad Wisłą?

OMODA 5 od Chery wjeżdża do Polski, co to za samochód?

OMODA 5 ma 4,4 m długości, 1,83 m szerokości i 1,59 m wysokości. Rozstaw osi ok. 2,63 m. Wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30.

OMODA 5 na początek z silnikiem benzynowym

OMODA 5 będzie dostępna z silnikiem benzynowym 1.6 Turbo i 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 197 KM mocy o 290 Nm momentu obrotowego. Dlaczego napęd spalinowy w dobie powszechnej elektryfikacji?

– Mając ponad dwie dekady doświadczenia w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji, pewnie dopasowujemy OMODĘ 5 do potrzeb klientów w Polsce – powiedział dziennik.pl Ajax Jia, dyrektor marki OMODA Polska. – Wierzymy, że nowy design i ogólna wydajność spodobają się klientom. W III kwartale 2023 wprowadzimy również na rynek OMODĘ 5 EV jako samochód elektryczny– zapowiedział.

Elektryczna OMODA 5 EV wygląda lepiej od wersji spalinowej

Producent nie podaje jeszcze parametrów odmiany na prąd. Wiadomo jedynie, że OMODA 5 EV mimo gabarytów podobnych do odmiany spalinowej powstała na platformie dedykowanej do aut bateryjnych. Stylistycznie także radykalnie różni się od wersji benzynowej. Wygląda znacznie lepiej - gładki przód, ostre krawędzie i wąskie światła LED to udana kompozycja.

OMODA 5 - wnętrze, pojemność bagażnika i wyposażenie?

Kokpit kierowcy podąża za trendami, czyli jest szeroki wyświetlacz, który łączy w sobie funkcje wskaźników oraz ekranu stacji multimedialnej. Z kompletem pasażerów bagażnik zapewni 378 l pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1075 litrów.

Bezpieczeństwo chińskiego modelu ma potwierdzać najwyższa 5-gwiadkowa ocena w testach zderzeniowych Euro NCAP. Auto otrzymało wysokie noty za ochronę dorosłych, dzieci, pieszych oraz systemy bezpieczeństwa (układ ADAS to przynajmniej 10 funkcji).

OMODA 5 w Polsce, gdzie kupić ten samochód?

Firma nie zdradza na razie sposobu dystrybucji samochodów nad Wisłą. Zapewnia jednak, że proces budowania sieci sprzedaży jest zaawansowany. Oficjalną siedzibę marki przewidziano w Warszawie.

– Na tym etapie ustalamy partnerstwa z dystrybutorami i dilerami w Polsce, dzięki czemu klienci będą mieli szansę doświadczyć stylu życia i mobilności, jakie niesie ze sobą OMODA – powiedział dziennik.pl Ajax Jia, dyrektor marki OMODA Polska. – Następnie planujemy wykorzystać pozytywne opinie użytkowników w kraju, aby dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów w Polsce – podkreślił.

OMODA 5 i cena w Polsce?

Sprzedaż modelu OMODA 5 oraz 5 EV w Polsce ma ruszyć już jesienią 2023 roku. Bliżej tego terminu poznamy ceny.

JAECOO wjeżdża do Polski. To dwa duże SUV-y

Następnie chiński koncern zamierza wjechać do piaskownicy marek premium. Do Polski wjedzie druga marka JAECOO z większymi modelami J7 i J9, które będą dostępne kolejno w pierwszym i drugim kwartale 2024 roku.