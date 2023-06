Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 w okolicy miejscowości Białobrzegi już już rejestruje wykroczenia kierowców - ustalił dziennik.pl. Przed południem (wtorek, 6 czerwca 2023 roku) po zakończonych testach, ruszyły kontrole. Tym samym Główny Inspektorat Transportu Drogowego zdążył "odpalić" nowy OPP tuż przed długim czerwcowym weekendem.

– System został zalegalizowany, przeszedł wzorcowanie i odbiór techniczny. Testy nie wykazały żadnych nieprawidłowości, stąd urządzenia przełączono w tryb rejestracji. Ujawnione wykroczenia prawidłowo spływają do centrali CANARD. Odpowiednie znaki drogowe informują kierowców o prowadzonej kontroli – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak z GITD.

Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 już rejestruje wykroczenia. Sypią się mandaty

Żółte kamery i urządzenia pomiarowe zainstalowano na bramownicach pozostałych po viaTOLL, czyli wygaszonym systemie poboru opłat drogowych. Pierwsza bramownica znajduje się na wysokości miejscowości Promna-Kolonia. Druga w okolicach miejscowości Nowy Gózd. Monitorowane są wszystkie pasy ruchu w obu kierunkach na długości około 14 km.

Reklama

Na kontrolowanym przez odcinkowy pomiar prędkości fragmencie trasy S7 obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Mandat dostaje każdy kierowca, którego średnia z przejazdu będzie wyższa niż ten limit.

Odcinkowy pomiar prędkości na S7, jakie organicznie? Mandat i zdjęcie jak w banku

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca auta, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w nocy.

Odcinkowy pomiar prędkości bardziej bezwzględny niż fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – powiedziała nam Niżniak z GITD.

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 to początek rewolucji, autostrada A4 jest kolejna

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 to pierwszy z 39 nowych OPP, które do 25 września 2023 roku mają pojawić się na polskich drogach. Trwają już przygotowania do montażu urządzeń na autostradzie A4 pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie, a Kostomłoty.

Odcinkowy pomiar prędkości dziś obejmuje ponad 171 km tras. Najwięcej instalacji OPP działa w województwie mazowieckim – razem to 42,2 km pod nadzorem kamer. W tej chwili odcinkowe pomiary prędkości pracują w 13 województwach, ale w pozostałych 3 (wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim) też pojawią się tego typu systemy. Po oddaniu 39 nowych OPP pod nadzór trafi łącznie ok. 200 km dróg. W efekcie CANARD będzie operatorem 73 odcinkowych pomiarów prędkości, a to oznacza 400 km dróg pod kontrolą.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto najdłuższe OPP w Polsce

Z listy 39 nowych OPP - poza odcinkowym pomiarem prędkości na S7 oraz na dolnośląskim odcinku autostrady A4 Kostomłoty-Kąty Wrocławskie – urządzenia pojawią się także na innych trasach szybkiego ruchu. Najdłuższe odcinkowe pomiary prędkości to autostrada A1 Pomorzany/Bociany - 19 km, wspomniana obwodnica Białobrzegów i odcinek autostrady A1 Węzeł Nowy Ciechocinek/MOP Kałęczynek oba po 14 km.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto 39 NOWYCH lokalizacji w województwach (tabela)