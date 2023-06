Reklama

Mercedes GLC to jeden z najchętniej kupowanych modeli niemieckiej marki. Wersja klasyczna w drugiej odsłonie zadebiutowała w ubiegłym roku, a w marcu koncern przedstawił wariant Coupé. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku sprzedano w Polsce w sumie 2300 Mercedesów GLC, a do maja tego roku z salonów wyjechało już blisko 1100 egzemplarzy tego samochodu. Wraz z debiutem drugiej wersji nadwoziowej nowej generacji zainteresowanie modelem z pewnością wzrośnie – dotychczas ponad 25 proc. Klientów wybierało właśnie tą usportowioną odmianę.

Teraz Mercedes ogłosił oficjalny cennik i rozpoczął przyjmowanie zamówień na GLC Coupé, a pierwsi klienci powinni zacząć odbierać swoje auta już w lipcu. A wybór jest naprawdę duży.

Mercedes GLC Coupé – zelektryfikowane silniki i 4Matic w standardzie

Cała paleta silników dostępnych w GLC Coupé jest zelektryfikowana i obejmuje cztery wersje z miękkim układem hybrydowym oraz trzy hybrydy plug-in. Te pierwsze wykorzystują zintegrowany rozrusznikoalternator (ISG) drugiej generacji, który zapewnia wsparcie 23 KM podczas przyspieszania i w odpowiada za odzyskiwanie energii. Tu do wyboru mamy dwie wersje benzynowe 2.0 o mocy 204 lub 258 KM oraz dwa diesle 2.0/197 KM lub 269 KM. Ofertę uzupełniają trzy hybrydy plug-in, w tym benzynowe 2.0 o mocy systemowej 313 lub 381 KM oraz diesel 2.0/335 KM. Warianty ładowane z gniazdka wyposażone są w baterie o pojemności 31,2 kWh i na prądzie mogą przejechać od 113 do 131 km w cyklu mieszanym WLTP. Standardowa pokładowa ładowarka trójfazowa AC obsługuje ładowanie z mocą do 11 kW, natomiast w opcji dostępna jest ładowarka prądu stałego DC pozwalająca na uzupełnianie energii z mocą 60 kW. Dzięki niej naładowanie akumulatora z poziomu 10 do 80 proc. trwa tylko 30 minut.

Wszystkie GLC Coupé mają napęd na obydwie osie 4Matic. W miękkich hybrydach standardem jest zawieszenie z układem czterowahaczowym z przodu oraz wielowahaczowym z tyłu montowanym do ramy pomocniczej, natomiast w hybrydach plug-in mamy zawieszenie pneumatyczne oraz w pełni elektryczny tryb terenowy. W ramach opcji oferowane jest zawieszenie pneumatyczne Airmatic z tylną osią skrętną (do 4,5 stopnia), która nie tylko poprawia zwinność i zwrotność auta, lecz także trakcję i prowadzenia na zakrętach podczas jazdy z większymi prędkościami.

W wyposażeniu może też znaleźć się system kamer 360 stopni z funkcją wirtualnej maski, czyli pozwalający kierowcy "widzieć" obszar bezpośrednio pod silnikiem. Takie rozwiązanie przydaje się w pokonywaniu przeszkód terenowych. Podstawowe parametry offroadowe są prezentowane na ekranie systemu multimedialnego MBUX.

Mercedes GLC Coupé – stylowe nadwozie z charakterem

Jak już wspominaliśmy przy okazji premierowej prezentacji modelu, zmiany w stylistyce nadwozia mają charakter ewolucyjny i obejmują zmieniony przód z nowymi reflektorami, atrapą grilla i zderzakiem, a także nowe 18-calowe alufelgi. Dynamicznie narysowana linia boczna i opadający dach zwieńczony zintegrowanym z klapą spoilerem nadają sylwetce sportowego charakteru. GLC Coupé ma wymiary: 4763 mm długość, 1890 mm szerokość i 1605 mm wysokość, a jego muskularny wygląd idzie w parze z wyróżniającą się w segmencie aerodynamika – Cd=0,27.

Mercedes GLC Coupé – luksus i gadżety

Wnętrze nowego GLC Coupé wyróżnia się typową dla Mercedesa jakością wykończenia i bogatym wyposażeniem. Kokpit zdominowany jest przez 12,3-calowe cyfrowe zegary oraz 11,9-calowy ekran dotykowy najnowszej odsłony systemu multimedialnego MBUX umieszczony na konsoli środkowej. Wirtualny asystent aktywowany hasłem "Hej Mercedes" pozwala na sterowanie wybranymi funkcjami i wykorzystuje teraz sztuczną inteligencję, dzięki której potrafi dopasowywać się do preferencji użytkownika, a także uczyć nowych umiejętności.

Mercedes podkreśla, że w nowej generacji GLC Coupé wzbogacił wyposażenie seryjne. Już standardowy pakiet Avantgarde Plus obejmuje m.in. zewnętrzną i wewnętrzną linię Avantgarde, pakiet komfortowych siedzeń, podgrzewane fotele, pakiet lusterek, asystenta świateł drogowych, bezprzewodową ładowarkę, przyciemniane tylne szyby, elektrycznie sterowaną tylną pokrywę Easy-Pack (bagażnik ma pojemność od 545 l przy standardowym ustawieniu siedzeń po 1490 l po rozłożeniu oparć kanapy), ambientowe oświetlenie i nawigację.

W Avantgarde Advanced Plus znajdziemy dodatkowo m.in. elektryczną regulację fotela kierowcy z pamięcią ustawień, asystenta martwego pola oraz znaków drogowych, w pakiecie AMG (seryjne w GLC 300 4Matic oraz 300 d 4Matic) – szyby z izolacją akustyczną, bezkluczykowy dostęp, reflektory Digital Light, rozszerzoną rzeczywistość dla systemu MBUX oraz pakiet parkowania z kamerami 360°. Ofertę wersji wyposażeniowych wieńczy niemal kompletny pakiet AMG Premium Plus, w którym standard stanowią dodatkowo: dach panoramiczny, wyświetlacz head-up, klimatyzacja Thermotronic, funkcja projekcji dla lamp Digital Light oraz nagłośnienie Burmester surround z 15 głośnikami o mocy 710 W. Klienci mogą dodatkowo wybierać liczne opcje, które zapewniają pełną personalizację aut.

Mercedes GLC Coupé – ceny premium

Cennik nowej generacji GLC Coupé otwiera kwota 269 900 zł za wersję GLC Coupé 200 4Matic. To o 20 900 zł więcej niż w przypadku SUV-a GLC z tym samym silnikiem. Co ciekawe, różnice w mocniejszych odmianach nie są już tak duże: np. za GLC Coupé 300 4Matic trzeba zapłacić minimum 307 500 zł, podczas gdy za SUV-a GLC 300 4Matic – 300 200 zł, a za diesla 300 d 4Matic odpowiednio 323 600 i 315 600 zł. Jednak już w topowym wariancie 400e 4Matic za Coupé trzeba zapłacić 353 900 zł, a za SUV-a "tylko" 332 000 zł.

Mercedes GLC Coupé – dane techniczne

GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC Pojemność skokowa cm³ 1999 1999 1993 1993 Moc maksymalna kW/KM 150/204 190/258 145/197 198/269 Dod. moc silnika elektr. (boost) kW/KM 17/23 17/23 17/23 17/23 Maksymalny moment obrotowy Nm 320 400 440 550 Dod. moment obr. (boost) Nm 200 200 200 200 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (WLTP) l/100 km 7,1-8,0 7,3-8,2 5,1-5,8 5,5-6,1 Emisje CO2 w cyklu mieszanym (WLTP) g/km 162-182 165-185 135-152 145-160 Przyspieszenie 0-100 km/h s 7,9 6,3 8,1 6,4 Prędkość maksymalna km/h 227 246 225 249 Cena w Polsce zł 269 900 zł 307 500 zł 278 900 zł 323 600 zł

Hybrydy plug-in: