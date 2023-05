Reklama

Bagażnik dachowy to doskonały pomysł na łatwe i praktyczne zwiększenie możliwości transportowych samochodu osobowego. Dzięki niemu można przewieźć na przykład te przedmioty, które w żaden sposób nie zmieszczą się w bagażniku. Decydując się na taki sposób przewożenia ładunku warto jednak pamiętać o przepisach.

I tak, kodeks obliguje prowadzącego między innymi do zadbania o to, aby po zapakowaniu ładunku nie doszło do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu. Warto przy tym pamiętać o nośności dachu – maksymalny ciężar przewożonego na nim ładunku najczęściej wskazany jest w instrukcji obsługi.

Reklama

Bagażniki dachowe: gabaryt duży, ale… nie za duży

Bagażnik dachowy nie jest również sposobem na przewożenie (mocno) ponadgabarytowych ładunków. Co to oznacza? Całkowita szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55 m, a ładunek nie może wystawać z tyłu na odległość większą niż 2 m i z przodu na odległość większą niż 0,5 metra (i większą niż 1,5 m od siedzenia kierującego) – licząc od obrysu pojazdu. Wystające poza obrys pojazdu przedmioty należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami – np. z tyłu czerwoną chorągiewką, a z przodu pomarańczową.

Prawo o ruchu drogowym mówi ponadto, że przewożone rzeczy nie mogą naruszać stateczności pojazdu, utrudniać kierowania i nie mogą ograniczać widoczności drogi. Niestosowanie się do obowiązujących przepisów związanych z przewożeniem ładunku może prowadzić do mandatu.

Bagażnik dachowy: jak dobrać odpowiedni?

Bagażnik bazowy (belki) stanowi niezbędną bazę do zamontowania boksu dachowego, uchwytów rowerowych czy akcesoriów pozwalających na transport kajaka lub nart. Przed zakupem warto sprawdzić do jakiego modelu auta pasuje dany bagażnik.

– Bagażnik dachowy może być zamontowany w samochodzie na kilka sposobów, które uzależnione są od modelu samochodu. Na przykład mocowaniem do krawędzi dachu, do specjalnych punktów montażowych lub na relingach. W naszym katalogu akcesoriów można znaleźć bagażniki dachowe indywidualnie zaprojektowane do każdego z modeli Forda. Przed zakupem warto też sprawdzić maksymalną ładowność pojazdu oraz maksymalne obciążenie danego bagażnika. Warto również dodać, że ze względów bezpieczeństwa lepiej wybierać takie modele bagażników dachowych, które można zablokować, zapewniając ochronę przed kradzieżą – wyjaśnia Grzegorz Handzlik, dyrektor sprzedaży samochodów osobowych Ford Polska.

Jednym z praktyczniejszych akcesoriów jest tzw. boks dachowy. Zwiększa on możliwości transportowe samochodu, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo przewożonego bagażu. Można w nim przewozić z powodzeniem miękkie torby, sprzęty do letnich eskapad, a zimą – narty lub deski snowboardowe. Większość boksów dachowych wyposażona jest w wygodne zamykanie i otwieranie dzięki centralnemu zamkowi. Przy zakupie warto sprawdzić czy dany model ma dwustronne otwieranie – ułatwi to korzystanie podczas codziennej eksploatacji.

Bagażnik dachowy: bez problemu przewieziesz i kajak!

Natomiast dachowy bagażnik rowerowy to idealne rozwiązanie dla miłośników aktywnego spędzania czasu. Jest prosty w obsłudze i łatwy w montażu. Sam bagażnik składa się z szyn – do nich mocowane są koła roweru. Specjalny uchwyt podtrzymuje natomiast ramę jednośladu.

– Miłośnicy sportów wodnych mogą przewieźć kajak za pomocą specjalnej przystawki składającej się z czterech obrotowych profili ochronnych, które dopasowują się do profilu podstawy kajaka. Dzięki elastycznym podkładkom konstrukcja oferowanego przez nas rozwiązania chroni kadłub kajaka i umożliwia transport zróżnicowanych kształtów kadłuba. Warto dodać, że może ona pomieścić kajaki i deski paddleboardingowe o szerokości do 90 cm, a maksymalna masa ładunku to 40 kg – dodaje Grzegorz Handzlik.

Uzupełnieniem oferty akcesoriów, które można montować na bagażniku dachowym, jest kosz bagażowy. Jest odporny na eksploatację w trudnych warunkach i idealny do przewozu nieporęcznych ładunków.