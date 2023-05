Reklama

Toyota Prius z 1997 roku jako pierwsza w historii masowo produkowana hybryda zmieniła oblicze motoryzacji, zyskała status legendy. Od premiery tego modelu koncern opracował pięć generacji klasycznych hybryd i trzy odsłony napędów typu plug-in hybrid (z wtyczką). Dziś duet silnika benzynowego i elektrycznego to najważniejszy napęd koncernu. Ktoś policzył, że przez 26 lat na całym świecie Japończycy sprzedali łącznie 22,5 mln zelektryfikowanych aut, którepozwoliły uniknąć emisji ponad 120 mln ton CO 2 .

To tak, jakby ustawić obok siebie 24 tryliony półlitrowych butelek napoju gazowanego, który zawiera 5 g CO 2 . Pod względem redukcji CO 2 odpowiada to też około 7,5 mln bateryjnych aut elektrycznych. Hybrydy Toyoty zdobyły uznanie nie tylko ze względu na niskoemisyjność, lecz także dzięki trwałości, niezawodności i przystępności cenowej. Średni koszt produkcji napędów hybrydowych spadł do jednej szóstej poziomu kosztów montażu układu hybrydowego pierwszej generacji. Teraz Japończycy ogłaszają kolejny przełom.

Toyota wprowadza nową hybrydę z zasięgiem ponad 200 km w trybie elektrycznym

Toyota wprowadzi na rynek całą gamę aut z hybrydą plug-in nowej 4. generacji. Dzięki wydajniejszej technologii baterii ich zasięg w trybie EV wzrośnie do ponad 200 km! Dla porównania obecnie średni zasięg nowego Priusa z 2-litrową hybrydą plug-in w trybie elektrycznym wynosi do 86 km na jednym ładowaniu, w mieście może przekroczyć 100 km.

Toyota tworzy nową linię aut konkurencyjnych dla samochodów elektrycznych?

Koncern spodziewa się, że hybrydy plug-in nowej generacji na co dzień będą służyć jako auta elektryczne (zasięg ok. 200 km oferuje elektryczna Mazda MX-30), a podczas dłuższych podróży zniknie problem ograniczonego zasięgu samochodów bateryjnych. Czyli nowa linia hybryd plug-in zyska w gamie Toyoty pozycję aut EV typu range extender.

Toyota Corolla nowej 13. generacji jako hybryda plug-in to koniec zwykłej hybrydy?

Jakie modele dostaną nowy napęd benzynowo-elektryczny ładowany z gniazdka? Dziś Toyota Corolla to najpopularniejszy model tego producenta. Po ostatniej modernizacji wykorzystuje 5. generację klasycznej hybrydy (z silnikiem 1.8 lub 2.0). Jednak w obliczu zaostrzających się norm emisji nie można wykluczyć, że kolejna Corolla 13. generacji dostanie właśnie hybrydę plug-in z 200-kilometrowym zasięgiem w trybie EV. Podobnej rewolucji nie można wykluczyć pod maską innych modeli. Szczególnie, że Toyota do 2030 roku planuje zmniejszyć średnią emisję CO 2 nowych aut o 33 proc., a do 2035 roku o ponad 50 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Jakim cudem?

Toyota inwestuje 60 mld euro w nowe technologie

Kluczem są pieniądze. Toyota w zelektryfikowane napędy do końca dekady zainwestuje 60 mld euro (niemal 270 mld zł)! Ta kwota pójdzie na badania, rozwój oraz opracowanie nowych modeli, jak i na produkcję. Z tego około 15 mld euro (70 mln zł) przeznaczono na rozwój baterii trakcyjnych do samochodów i zwiększenie możliwości ich produkcji do pojemności odpowiadających 200 GWh rocznie.

Toyota i stały elektrolit, przełomowe akumulatory najpierw do hybryd

Japończycy już dziś są zaawansowani w pracach nad bateriami ze stałym elektrolitem. Keiji Kaita, wiceprezes Toyoty odpowiedzialny za napędy oświadczył, że działający prototyp takiej baterii naładowano do pełna w 15 minut. Teraz koncern pracuje nad wydłużeniem żywotności baterii ze stałym elektrolitem. Firma utrzymuje również, że jest coraz bliżej rozpoczęcia prac nad technologią produkcji. Nowy rodzaj ogniw w pierwszej kolejności trafi do hybryd, zanim koncern wdroży je szeroko do samochodów elektrycznych.

Ze wcześniejszych deklaracji wynika, że należy się ich spodziewać w połowie bieżącej dekady (ok. 2025 roku). Technologia tego typu ma radykalnie zmienić użyteczność BEV. Przyniosą one postęp pod względem większej mocy i gęstości energii oraz krótszego czasu ładowania, co sprawi, że auta elektryczne zyskają większy zasięg, lepsze osiągi i będą bardziej praktyczne w użyciu.

Jednocześnie Toyota już uruchomiła masową produkcję pierwszych na świecie bipolarnych baterii niklowo-wodorkowych, które wykorzystują mniej cenne surowce niż baterie litowo-jonowe, a ich gęstość energii jest dwa razy większa w porównaniu do tradycyjnych baterii NiMh, przy niższych kosztach produkcji.

Nowy Lexus RX z nowym typem baterii bipolarnej

Nowy typ baterii już wykorzystuje najnowszy hybrydowy Lexus RX 350h i RX 500h. W porównaniu z baterią stosowaną w schodzącym RX 450h, nowy akumulator ma mniejszą liczbę ogniw (216 a nie 240), ale osiąga takie same parametry. Są one ułożone w bardziej zwartą, zintegrowaną jednostkę, zastępującą poprzedni trzyczęściowy układ. Bateria ma wydajny układ chłodzenia i została zainstalowana pod tylnymi siedzeniami, dzięki czemu nie ogranicza przestrzeni w kabinie, ani w bagażniku.

Japończycy zamierzają wykorzystać te same techniki zwiększania gęstości energii przy obniżeniu kosztów wobec baterii litowo-jonowych. W efekcie producent spodziewa się, że koszt baterii w jednym samochodzie zostanie obniżony o 50 proc. bez ograniczania zasięgu pojazdu. To rozwiązanie Japończycy zamierzają wprowadzić na rynek po 2025 roku.

Toyota testuje też system wymiennych baterii do samochodów użytkowych. Do tego jest jeszcze wodór przetwarzany w ogniwach na energię elektryczną do napędu auta (Mirai) lub spalany zamiast benzyny w tradycyjnym silniku (Corolla Cross H2).