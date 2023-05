Reklama

Kierowcy poniżej 25 roku życia powodują w Polsce najwięcej wypadków drogowych – wynika z raportu Komendy Głównej Policji. W 2022 roku byli oni sprawcami ponad 3 tys. wypadków, w których zginęło 281 osób, a ponad 3,9 tys. zostało rannych.

Najczęstszą przyczyną (35 proc.) było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W ocenie mundurowych "młodych kierowców" (18-24 lata) cechują brak doświadczenia oraz umiejętności w kierowaniu pojazdami, które idą w parze z dużą skłonnością do brawury i ryzyka.

Reklama

Prawo jazdy to za mało, Ford szkoli w Polsce młodych kierowców

Podstawowy kurs na prawo jazdy nie oddaje w pełni późniejszych realiów jakie czekają na drodze i w najróżniejszych sytuacjach. Najmłodsi kierowcy znają teorię, jednak nie wiedzą, jak samochód zachowuje się przy dużych prędkościach, kiedy trzeba gwałtownie zmienić pas lub wyhamować. Doświadczenia można nabrać podczas szkoleń w specjalnie przygotowanych do tego ośrodkach. Tam młody kierowca poznaje m.in. co znaczy dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, dlaczego wpada się w poślizg i jakie są tego konsekwencje. Jednak wadą takich szkoleń jest cena - nie każdy może sobie na nie pozwolić.

Problemy te dotyczą młodych kierowców na całym świecie. Uwagę na to zwróciła firma Ford, która w 2003 roku zainicjowała w USA bezpłatny program Driving Skills for Life (DSFL). Jest to cykl praktycznych – bezpłatnych od 2013 roku – lekcji, które obejmują również rozpoznawanie zagrożeń, obsługę pojazdów oraz kontrolę nad prędkością i postrzeganie przestrzenne. Do dziś Ford zainwestował w ten program edukacyjny ponad 60 mln dolarów.

Ford Driving Skills for Life 2023 już w Polsce, co to za szkolenie?

W tym roku Ford Driving Skills for Life świętuje 10. rocznicę obecności w Europie. Do tej pory na naszym kontynencie przeszkolono 50 tys. młodych kierowców. W Polsce kursy Ford Driving Skills for Life są realizowane od 2016 roku i przeszło je już ponad 3,7 tys. kierowców w wieku od 18 do 24 lat.

Reklama

– Program Ford Driving Skills For Life łączy młodych kierowców z profesjonalnymi instruktorami jazdy – powiedział Mariusz Jasiński, Dyrektor Komunikacji i Public Relations Ford Polska. – Przy użyciu specjalistycznych narzędzi prezentujemy uczestnikom realia jakie czekają na nich na drodze oraz podpowiadamy jak powinni się zachować, by nie dochodziło do niebezpieczeństw. Osobiście cieszy mnie coroczna wysoka frekwencja na szkoleniach – podkreślił.

Ford Driving Skills for Life 2023, gdzie i kiedy? Oto nowy program

Bezpłatne szkolenia odbędą się 3 i 4 czerwca 2023 roku w Gdańsku przy stadionie na ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1. Uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy. Szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmie zagadnienia koncentrujące się na krytycznych czynnikach wpływających na kolizje drogowe, między innymi rozpoznawanie zagrożeń, kontrolowanie prędkości, panowanie nad pojazdem czy rozpraszanie uwagi.

Tegoroczne szkolenie Ford Driving Skills for Life poruszy również kwestie bezpieczeństwa związane z prowadzeniem pojazdów elektrycznych, a także nową sesję "Bezpieczeństwo w mobilności". Obejmie ona rozpoznawanie zagrożeń i względy bezpieczeństwa drogowego pieszych, rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg.