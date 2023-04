Reklama

Ford Mustang obchodzi 59. urodziny. I nie mogło być lepszego prezentu niż NOWA korona w kolekcji. Okazuje się, że amerykańska legenda już 10 rok z kolei zdobywa tytuł najlepiej sprzedającego się sportowego coupe.

– Jesteśmy dumni z całej rodziny Mustangów, z tego, co reprezentuje ona w dorobku Forda, a zwłaszcza z pełnych pasji właścicieli Mustangów i fanów modelu – powiedział Dave Bozeman, wiceprezes ds. modeli dla pasjonatów w Ford Blue i Działu Obsługi Klienta Forda. – Nasze zaangażowanie w służbę globalnej społeczności właścicieli Mustanga, od Atlanty po Adelajdę, a nawet dalej, przyniosło Mustangowi tytuł najlepiej sprzedającego się samochodu sportowego na świecie. Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie 10 lat – wyjaśnił.

Ford Mustang królem świata

Według wewnętrznych danych Forda, Stany Zjednoczone pozostają centrum największego popytu na Mustanga – rynek USA stanowi aż 78 proc. (!) globalnej sprzedaży tego sportowego coupe. Inne rynki, które odnotowały wzrost sprzedaży Mustanga w 2022 roku, to: Niemcy – wzrost o 17 proc., Wielka Brytania – wzrost o 14,4 proc., Szwajcaria – wzrost o 14,9 proc. i Bliski Wschód – o 7,4 proc.

Nowy Ford Mustang: kiedy debiut, jakie zmiany

Nowy Ford Mustang (to już siódma generacja!) dodaw 2023 r. kolejny rozdział do historii, prezentując nowe wzornictwo, dźwięk i tytuł najlepiej sprzedającego się samochodu sportowego na świecie ostatnich dziesięciu lat. Bez względu na to, czy klient zdecyduje się na kabriolet, czy coupe,silnik V8, czy rzędowy silnik 4-cylindrowy z turbodoładowaniem, skrzynię manualną czy automatyczną, emocje mamy w zasadzie jak w banku.

Pod maskę trafią dwa silniki: 2,3-litrowy EcoBoost R4 oraz – tylko w Mustangu GT – najmocniejszy w historii Coyote V8 o pojemności 5,0 l. Pojawi się również nowa funkcja Remote Rev, która daje możliwość... zdalnego zwiększania obrotów silnika samochodu za pomocą pilota. Oczami wyobraźni już widzimy to przerażenie przechodniów, gdy stojący przy ulicy i pusty w środku Mustang nagle sam z siebie zaczyna ryczeć układem wydechowym. Zabawa murowana.

Dostępny będzie też elektronicznie sterowany hamulec hydrauliczny (działa, co jasne, na tylne koła), który szybko zmieni nawet nowicjusza w profesjonalistę driftingu. Pytanie, czy to przy okazji nie sprawi, że co najmniej kilka Mustangów więcej nich dotychczas skończy na krawężniku lub na drzewie... No nic, pożyjemy, zobaczymy.

Kolejna nowość to wersja Mustang Dark Horse, która wzbogaca linię jako pierwszy wyczynowy model o własnej nazwie od czasu Mustanga Bullitta w 2001 r. Auto otrzyma silnik o mocy 500 KM i powinno być rozchwytywane przez fanów modelu.

Zlot Mustanga w Polsce: to już kolejna edycja

A propos fanów – ci z Polski niedawno spotkali się na corocznym zlocie. Termin? Nieprzypadkowy, bo na 17 kwietnia przypadły 59. urodziny Forda Mustanga. W tym roku polscy miłośnicy tego modelu zrzeszeni w Mustang Klub Polska spotkali się po raz piętnasty na dorocznym Ogólnopolskim Zlocie Mustangów.

Mustang Klub Polska rozpoczął swoją działalność w 2008 roku. Pierwszy zlot został zorganizowany już w 2009 r. – wtedy pojawiły się 72 samochody. W 2023 r. liczba załóg przekroczyła magiczną barierę 400. Organizatorzy tegorocznego spotkania podkreślali, że przed Stadionem Śląskim zgromadzono ponad 150 000 koni mechanicznych. W trakcie zlotu można było podziwiać zarówno nowsze modele oraz wiele zabytkowych egzemplarzy, które nierzadko miały ponad 50 lat. Warto dodać, że wśród nich znalazły się po raz pierwszy Mustangi Mach-E napędzane energią elektryczną.

– Jest nam niezmiernie miło, że Ford Polska po raz kolejny mógł znaleźć się w gronie partnerów i przyjaciół Ogólnopolskiego Zlotu Mustangów. Spotkanie to pokazało jak mocna i wspaniała jest społeczność zgromadzona wokół tego kultowego modelu. Cieszymy się, że wśród Mustangów pojawili się również właściciele elektrycznych Mustangów Mach-E. To wyjątkowy samochód, który nieustannie zyskuje nowych właścicieli na całym świecie. Bardzo często wśród tych, którzy w swoim garażu mają już Mustanga z silnikiem V8 – powiedział Attila Szabó, Prezes i Dyrektor Zarządzający Ford Polska.

Zlot Mustanga w Polsce: nie zabrakło… elektryków

W trakcie zlotu organizator przewidział konkursy i zabawy dla uczestników OZM. Okoliczni mieszkańcy tłumnie odwiedzali teren zlotu podziwiając klasyczne Mustangi. Niewątpliwą atrakcją była specjalnie przygotowana strefa Ford Polska. Tutaj – oprócz elektrycznych Mustangów Mach-E – pojawiły się nowości. Po raz pierwszy szerokiej publiczności został zaprezentowany Ford Bronco, czyli terenowa nowość ze stajni amerykańskiej marki. Wzrok miłośników motoryzacji przyciągał też potężny Ranger Raptor, a emocje budziła Puma ST.

O zelektryfikowanie zlotu zadbali nie tylko właściciele Mustangów Mach-E, ale również firma GreenWay. W jej sieci znajduje się prawie 700 ładowarek na terenie Polski, a kilka z nich stanęło w strefie Ford Polska dostarczając energię dla elektrycznych Mustangów Mach-E.

Według danych dostarczonych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w Polsce zarejestrowanych jest ponad 14 300 Fordów Mustangów – wśród nich można znaleźć 1121 elektrycznych odmian Mach-E. Z kolei najstarsze zarejestrowane egzemplarze tego kultowego modelu pochodzą z 1964 roku i jest ich w sumie 25 sztuk. Najpopularniejszą generacją Forda Mustanga jest szósta odsłona tego modelu: ponad 8 tys. zarejestrowanych w Polsce sztuk. Najpopularniejszym silnikiem okazuje się motor V8 – występuje on w 53 proc. egzemplarzy. Najpopularniejszymi rocznikami są: 2015 (1684 szt.), 2016 (1627 szt.) oraz 2017 (1186 szt.).