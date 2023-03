Reklama

Fiat Cinquecento ma 3,2 m długości – mały samochód idealny do użytkowania w mieście. Jednak pewien kierowca z Mikołowa udowodnił, że rozmiar samochodu nie jest ograniczaniem…

– Cinquecento wyładowane drewnem pierwszy raz pojawiło się w naszych kartotekach w styczniu 2023 roku. Kierowcę zatrzymał patrol prewencji. Mężczyzna jechał z matką. W trakcie kontroli okazało się, że drewno przewożone małym Fiatem było kradzione. Zatrzymani tłumaczyli, że zrobili to z biedy. Lasy Państwowe wyceniły straty na 30 zł – powiedziała dziennik.pl mł. asp. Ewa Sikora z komendy policji w Mikołowie.

Cinquecento wiózł 9-merowy bal drewna, policjanci przecierali oczy ze zdziwienia

Teraz Cinquecento z drewnem ponownie wpadło pod lupę policji. Kierowca sam "wjechał" na patrol…

– Policjanci ruchu drogowego wiedzieli już różne rzeczy, ale widok nadjeżdżającego czerwonego Cinquecento z ogromnym balem drewna wystającym z tyłu wprawił ich w zdumienie. Zatrzymali samochód do kontroli – powiedziała Sikora. – Ciężar ładunku sprawił, że przód auta był niemal w powietrzu, przednia koła miały jednak na tyle przyczepności by samochód jechał – zauważyła.

W trakcie kontroli funkcjonariusze drogówki ustalili, że kierowca był już raz zatrzymywany za podobny przewóz. Tym razem jednak bal długości trzech Cinquecento nie był kradziony. Kierowca został ukarany mandatem 200 zł i dostał 8 punktów karnych.

– Mężczyzna otrzymał zakaz poruszania się pojazdem i zobowiązał się wezwać lawetę, by go przetransportować. Najpierw musiał jednak wyładować drzewo, ponieważ żadna laweta nie byłaby w stanie udźwignąć go z ładunkiem – wyjaśniła przedstawicielka policji z Mikołowa. W sieci ten nietypowy transport drewna zyskał określenie "czołgczento".

Cinquecento z drewnem w Mikołowie i NOWE nagranie, co na to policja?

W sieci pojawiło się nowe nagranie z udziałem mocarnego Cinquecento. Kierowca pod osłoną nocy ponownie transportował kłody drewna. Co na to policja?

– Usiłujemy skutecznie uniemożliwić mężczyźnie kolejne transporty drewna, ponieważ stanowi poważne zagrożenie na drodze, jednak musimy działać zgodnie z literą prawa. Policja nie może zatrzymać mężczyzny tylko na podstawie filmu lub zdjęć. To jedynie poszlaka, a nie powód zatrzymania – wyjaśnia nam mł. asp. Ewa Sikora z komendy policji w Mikołowie.