BMW jest na fali! Trzeba przyznać, żewyniki finansowe niemieckiej firmy robią wrażenie. Bawarski producent w 2022 roku zwiększył bowiem swój skonsolidowany zysk (23,5 mln euro / +46,4 proc.) i zysk netto (18,6 mln euro / +49,1 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ten pozytywny rozwój wynikał zarówno z tzw. dobrej realizacji cen (czyt. auta BMW były... dpowiednio drogie), jak i pozytywnych efektów miksu produktów. Swoje zrobiła także pełna konsolidacja chińskiej spółki joint venture BMW Brilliance Automotive.

BMW jedzie na prąd, rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych

Rosnąca sprzedaż modeli w pełni elektrycznych, która w 2022 r. osiągnęła ogólny udział 9 proc. w sprzedaży przy wzroście o 107,7 proc., wspierała dalsze obniżanie emisji CO 2 floty nowych samochodów w UE. Według wstępnych obliczeń wartość ta wyniosła 105,0 g/km (wg WLTP). Jest ona niższa o 9,4 proc. niż w poprzednim roku i znacznie niższa od obowiązującej wartości granicznej o 22,5 g/km CO2 (w ubiegłym roku: 115,9 g/km). BMW Group systematycznie kontynuuje elektryfikację swojej oferty produktowej i dąży w tym roku do zwiększenia udziału pojazdów w pełni elektrycznych do 15 proc. w całkowitej sprzedaży.

– Sukces w 2022 r. ma dwa elementarne składniki: mocny i pełen zaangażowania wysiłek wszystkich naszych pracowników na całym świecie oraz przekonujące produkty, dzięki którym zapewniliśmy odpowiednią odpowiedź na utrzymujące się trudne warunki na rynku – mówił w Monachium Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG. – Pokazuje to, że każdy, kto przyjmuje odważne i spójne podejście do transformacji, a jednocześnie zachowuje wysoką elastyczność, może osiągnąć dobre wyniki nawet w niestabilnych warunkach. Będziemy kontynuować tę ścieżkę BMW w przyszłości, aby zapewnić firmie dalszy sukces - zapowiedział.

BMW i niższa sprzedaż ze względu na problemy z dostawami

Zgodnie z oczekiwaniami, sprzedaż była nieco niższa niż w poprzednim roku i wyniosła 2 399 632 szt. (w ubiegłym roku: 2 521 514 pojazdów – spadek o 4,8 proc.). Duży popyt ze strony klientów znalazł odzwierciedlenie w wysokiej liczbie zamówień, która nie mogła zostać w pełni zrealizowana ze względu na trudności w zakresie dostaw komponentów półprzewodnikowych, przerwanych łańcuchów dostaw oraz z powodu lockdownu związanego z Covid-19 w Chinach.

Pojazdy zelektryfikowane – BEV i PHEV – stanowiły łącznie 18,1 proc. dostaw (433 792 szt. / +32,1 proc. w skali rok do roku). Przy 215 752 egzemplarzach sprzedaż samochodów w pełni elektrycznych była znacznie wyższa niż w 2021 r. (+107,7 proc.).

BMW stawia na cyfryzację, oto czyli przyszłość nowej klasy

Trwającą transformację odzwierciedla umiarkowany wzrost wydatków na badania i rozwój: zgodnie z MSSF poniesiono łącznie 6,62 mln euro kosztów badań i rozwoju (poprzednio: 6,3 mln euro – wzrost o 5,2 proc.). Działania badawczo-rozwojowe związane są głównie z nowymi modelami i tzw. nową klasą (Neue Klasse; nowa architektura, obejmująca m.in., auta elektryczne), a także z planowanymi działaniami rozwojowymi napędów elektrycznych 6. generacji. Ponadto dalsze środki będą inwestowane w cyfryzację floty pojazdów i zautomatyzowaną jazdę.

Nowe BMW serii 5 to początek ofensywy niemieckiej marki

Szefostwo niemieckiej marki zapowiedziało też na najbliższe miesiącekilka premier, w tym X2 II oraz nową generację BMW serii 5, która będzie również wersja i5, czyli na prąd z akumulatora. Dobra wiadomość dla miłośników elektrycznych kombi jest też taka, że i5 będzie występowało w wersji Touring (kombi). Debiut wersji sedan zapowiedziano na jesień 2023 r., a nowy Touring pojawi się wiosną 2024 r.

Nowe BMW serii 5 i BMW i5 Touring, jakie silniki na napęd?

Nowe BMW serii 5 dostanie całą armię najnowszych wspomagaczy, w tym system operacyjny BMW OS 8.5 oraz najświeższą wersję tzw. zakrzywionego kokpitu. Gama silników składać się będzie... z każdego dostępnego obecnie rodzaju napędu: od wersji spalinowych wspomaganych miękką hybrydą 48V, przez wersje plug-in po odmiany w pełni elektryczne.

BMW M GmbH: Elektryczne auta M Performance hitem

CEO marki BMW Olivier Zipse potwierdził natomiast, że seria 5 w wersji sedan będzie też dostępna jako elektryk przygotowany przez dział M Performance. Po części dlatego, że i40 M50 było w 2022 r. najlepiej sprzedającym się modelem, w którym w jakimś stopniu palce maczali inżynierowie M Gmbh. Nie będzie to więc zapewne pełnoprawna "emka", ale... blisko.

Silnik spalinowy umrze w 2035 roku? BMW wskazuje rozwiązanie

Szefostwo marki odpowiadało też na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło zapowiadanego na 2035 r. zakazu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi oraz szansy jaką niosą ze sobą paliwa syntetyczne. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jest jeszcze nieco za wcześnie by ogłaszać śmierć silnika spalinowego, a tzw. e-paliwa na pewno są technologią, której warto będzie przyjrzeć się bliżej. Według szefostwa niemieckiej marki kluczowy jest zrównoważony rozwój, ale i dywersyfikacja źródeł napędu.