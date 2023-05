Reklama

BMW X1 pierwszej generacji zadebiutowało w 2009 roku. Samochód bazował na płycie podłogowej znanej z generacji E90 i był pierwszym, tak małym SUV-em ze stajni BMW. Pierwszej X1 bliżej było do podwyższonego kombi niż do pełnoprawnego SUV-a lub crossovera mieszczącego się w aktualnej definicji.

Druga odsłona X1 (debiut w 2015 roku) idealnie wpasowywała się w panujące wówczas trendy. Była crossoverem z krwi i kości, chociaż wielu ortodoksyjnych fanów BMW nie mogło przeboleć przedniego napędu. Tak, podstawowe wersje X1 odpychały się od podłoża przednimi kołami (mocniejsze miały xDrive). W zupełnie nowej X1 przedni napęd już tak nie szokuje, a samo auto idzie z zapoczątkowanym kilka lat temu, stylistycznym duchem marki.

BMW X1 i nowy wygląd, a wymiary?

Design nowych modeli BMW jest szeroko komentowany. Bawarskie auta wzbudzają kontrowersje i zaskakują. Jak jest w przypadku nowego X1? Samochód wyraźnie nawiązuje do większej X3. Jednocześnie nie ma tak olbrzymiego grilla jak niektóre modele. Proporcje zostały zachowane. Tak samo, jak zachowane zostały przednie, jakże charakterystyczne światła do jazdy dziennej oraz opcjonalny pakiet M, który kusi nie tylko znaczkami, ale także bardziej zadziornymi zderzakami i dokładkami na nadwoziu.

Zaskoczenie mogą wywoływać wymiary zewnętrzne. Co prawda nowa X1 urosła względem poprzednika w każdą stronę, ale mierzący 2692 mm rozstaw osi jest o ponad 6 cm mniejszy niż w pierwszej generacji!

BMW X1 xDrive23d i wnętrze, tylko gdzie jest iDrive?

We wnętrzu w oczy rzucają się dwie rzeczy – zupełnie nowe dla tego modelu, dwa wyświetlacze połączone ze sobą jedną taflą szkła oraz brak jakże lubianego pokrętła systemu iDrive. Nowe X1 idzie z duchem czasu, co widać po rozwiązaniach znanych z większych modeli bawarskiej marki.

Ekran systemu multimedialnego jest delikatnie pochylony w stronę kierowcy. Ma świetne kolory, równie dobry kontrast i bardzo rozbudowane menu. Odnalezienie interesującej opcji wymaga wprawy, ale osoba na stałe użytkująca to auto szybko przyswoi sobie wszystkie tajniki systemu info-rozrywki. Modnym, ale nie do końca trafionym rozwiązaniem jest przeniesienie panelu klimatyzacji na ekran dotykowy. Co prawda nastawy "klimy" w X1 są zawsze na wierzchu, ale zmiana temperatury czy siły nawiewu wymaga skupienia i trafienia w odpowiednią ikonkę.

Fizycznych przycisków w X1 jest jak na lekarstwo, całość obsługi została przeniesiona na ekran dotykowy. Nawet dobrze znane guziki odpowiadające za wybranie odpowiedniego trybu jazdy odeszły do lamusa. W ich miejscu znalazł się jeden guzik My Modes, którym można aktywować nie tylko dowolny tryb jazdy, ale także tryb odpowiadający m. in. za nastawy nastrojowego podświetlenia wnętrza, funkcje masażu czy dobór odpowiedniej muzyki.

BMW X1 to praktyczne wnętrze, ale jaka pojemność bagażnika?

Duże zmiany we wnętrzu BMW X1 przyniosły ze sobą wiele praktycznych rozwiązań. Konsola środkowa nie tylko skrywa niewielki, otwierany schowek w podłokietniku, ale także, a może przede wszystkim duży schowek między fotelami. Dostępne są także dwa cupholdery oraz ładowarka indukcyjna, która pozwala na pionowe ustawienie smartfona. Do ilości miejsca na przednich fotelach trudno jest mieć jakieś "ale". Same fotele są bardzo wygodne i oferują duży zakres regulacji.

Pasażerowie tylnej kanapy także nie powinni narzekać. Ilość miejsca zarówno na stopy, kolana jak i nad głową jest więcej niż wystarczająca. Dodatkowo, kanapa jest regulowana wzdłużnie oraz posiada regulowany kąt nachylenia oparcia. Tylko od nas zależy czy chcemy mieć więcej przestrzeni dla pasażerów czy większy bagażnik.

A propos bagażnika. W opisywanej wersji 23d oferuje on równe 500 litrów pojemności. Przyzwoity wynik. W podstawowych odmianach, ze względu na brak technologii miękkiej hybrydy przestrzeń ta może być nawet o kilkadziesiąt litrów większa.

BMW X1, czyli jaki silnik wybrać?

Oferta silnikowa nowego BMW X1 jest bogata. Dostępne są zarówno jednostki benzynowe jak i wysokoprężne. Nie zabrakło również hybrydy plug-in oraz wersji czysto elektrycznej. Dla każdego coś dobrego. Opisywany egzemplarz miał pod maską topowego diesla. Oznaczona kodem 23d odmiana oferuje kierowcy 211 KM oraz 400 Nm. Standardem jest także napęd xDrive, automatyczna skrzynia biegów oraz układ mild-hybrid.

Tak skonfigurowane auto 100 km/h osiąga w 7,4 sekundy oraz powinno legitymować się średnim apetytem na paliwo na poziomie 5 litrów z hakiem na każde przejechane 100 km. Tyle teorii, a jak wygląda praktyka?

BMW X1 xDrive23d, czyli silnik Diesla stać na renesans i zasięg 1000 km

Jazda za kierownicą nowego X1 nie wywołuje większych emocji. BMW i przyjemność z jazdy? Tak, to hasło jest powszechnie znane. Ale od prawdziwej przyjemności z jazdy są inne modele, bez literki X w oznaczeniu modelu. X1 23d jeździ po prostu przyjemnie. Miło zaskakuje zasięg. Na jednym tankowaniu bez większych wyrzeczeń można pokonać ponad 1000 km! Żaden elektryk tego nie potrafi, a i nawet najbardziej oszczędne jednostki benzynowe mogą mieć duży problem z osiągnieciem podobnego wyniku.

Jak jeździ BMW X1 xDrive23d?

Osiągi są więcej niż wystarczające. Dźwięk silnika nie męczy. Ba, jest ledwie słyszalny w kabinie. Dopiero po wejściu na wyższe obroty słychać metaliczny i dość szorstki odgłos diesla. Jednak w ogólnym rozrachunku nie ma się do czego przyczepić.

Moc maksymalna 211 KM dostępna jest w trybie Sport. W każdym innym ustawieniu do dyspozycji pozostaje 197 KM. Chyba, że pociągniemy lewą łopatkę za kierownicą do siebie. Wtedy niezależnie od aktywnego trybu jazdy, przez 10 sekund dostępny jest pełen ciąg. Idealne rozwiązanie do wykorzystania w czasie wyprzedzania.

BMW X1 xDrive23d, cena i opinia

Ceny nowego BMW X1 zaczynają się od 175 000 zł za podstawową wersję 18i z przednim napędem oraz podstawowym wyposażeniem i kończą na 246 tys. zł za topową odmianę X1 xDrive30e.

Opisywana wersja xDrive23d pozycjonowana jest zdecydowanie bliżej szczytu gamy silnikowej i kosztuje od 225 tys. zł. Tanio już było, a w segmencie premium okazyjne ceny nie występowały nigdy.

Czy zupełnie nowe BMW X1 czymś zaskakuje? Niemiecki SUV przede wszystkim pokazał, że jest wszechstronną, praktyczną i przemyślaną konstrukcją. W wydaniu 23d jest także oszczędnym samochodem. Szkoda, że silniki wysokoprężne nie mają ostatnio dobrej prasy. Czy BMW X1 to prawdziwe BMW? A czy prawdziwym BMW są X3 lub X5?

BMW X1 dojrzało i wydoroślało. Być może nie oferuje niepodważalnej i ponadprzeciętnej przyjemności z jazdy, ale posiada wszystkie zalety typowego, miejskiego SUV-a. To bardzo udane auto. Wbrew wyimaginowanym oczekiwaniom wielu fanów, dla których "trójka" E36 jest motoryzacyjnym, wciąż niedoścignionym szczytem!

