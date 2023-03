Reklama

BMW iX5 Hydrogen, czyli SUV "na wodór" opracowany na bazie obecnego BMW X5, pierwszy raz zaprezentowano jako koncept na targach IAA 2019. Następnie na IAA Mobility 2021 można było zapoznać się z pierwszymi jeżdżącymi prototypami. Teraz pora na nowe otawrcie…

– Jako wszechstronne źródło energii wodór będzie odgrywał kluczową rolę w transformacji energetycznej, a tym samym w ochronie klimatu – powiedział Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG. – Jest to bowiem jeden z najbardziej efektywnych sposobów przechowywania i transportu energii odnawialnej. Powinniśmy wykorzystać ten potencjał również do przyspieszenia transformacji sektora mobilności. Wodór jest brakującym elementem układanki zeroemisyjnej mobilności, ponieważ jedna technologia nie wystarczy, aby umożliwić neutralną dla klimatu mobilność na całym świecie - podkreślił szef koncernu.

BMW iX5 Hydrogen, czyli współpraca BMW z Toyotą

BMW produkuje wysokowydajne systemy ogniw paliwowych do floty pilotażowej we własnym centrum kompetencyjnym ds. wodoru w Monachium. W skrócie – jak działa ta technologia? Otóż w ogniwie paliwowym zachodzi reakcja chemiczna między wodorem w postaci gazu ze zbiorników a tlenem z powietrza – jej rezultatem jest energia elektryczna.

Wodór jest brakującym elementem układanki

Dla uzyskania wysokiej sprawności napędu kluczowe znaczenie ma równomierne doprowadzenie obu mediów do membrany w ogniwie paliwowym. BMW pozyskuje pojedyncze ogniwa paliwowe od Toyoty, gdyż obie firmy mogą pochwalić się wieloletnią kooperacją, a od 2013 r. wspólnie pracują też nad napędami na ogniwa paliwowe.

BMW iX5 Hydrogen, jaki zasięg

Produkcja BMW iX5 Hydrogen odbywa się w pilotażowym zakładzie w Centrum Badań i Innowacji w Monachium. W przypadku BMW iX5 Hydrogen specjaliści od technologii wodorowej, rozwoju pojazdów i wstępnej budowy nowych modeli ściśle współpracują ze sobą, aby zintegrować tę innowacyjną technologię napędu i magazynowania energii.

Potrzebny do zasilania ogniwa paliwowego wodór w postaci gazu jest przechowywany w dwóch 700-barowych zbiornikach wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP). Łącznie mieszczą one sześć kilogramów wodoru, dzięki któremu BMW iX5 Hydrogen oferuje zasięg 504 km w cyklu WLTP. Napełnianie zbiorników wodoru trwa zaledwie od trzech do czterech minut.

BMW iX5 Hydrogen, jakie osiągi

Maksymalna moc całego układu napędowego to 401 KM, co oznacza, że iX5 Hydrogen pierwsze 100 km/h osiąga w mniej niż w 6 s, a jego prędkość maksymalna wynosi ponad 180 km/h. Zużycie wodoru? Producent określa je na 1,19 kg/100 km, co teoretycznie daje zasięg na poziomie 504 km. Czyli więcej niż w niejednym obecnie produkowanym elektryku ładowanym z gniazdka.

BMW chwali się też, że jako pierwszy niemiecki producent samochodów przyłączyło się do akcji "Business Ambition for 1.5°C" i zobowiązało się do osiągnięcia celu całkowitej neutralności klimatycznej. W kolejnym kroku na tej drodze BMW planuje do 2030 r, zmniejszyć emisję CO2 o co najmniej 40 procent na pojazd w całym cyklu życia – łańcuchu dostaw, produkcji i eksploatacji – w porównaniu z rokiem 2019.

BMW iX5 Hydrogen, czyli nie tylko tradycyjne elektryki (BEV)

BMW Group postrzega technologię ogniw paliwowych jako potencjalne uzupełnienie technologii napędu akumulatorowych pojazdów elektrycznych. Według raportu IEA (Międzynarodowej Agencji Energii) wodór oferuje znaczny potencjał jako źródło energii przyszłości w ramach globalnych działań na rzecz transformacji energetycznej. Ze względu na możliwość magazynowania i transportu wodór może być wykorzystywany do wielu różnych zastosowań.

W związku z tym wiele krajów uprzemysłowionych realizuje strategie wodorowe i wspiera je planami oraz konkretnymi projektami. W sektorze transportu wodór może stać się kolejną opcją technologiczną, obok mobilności opartej na akumulatorach elektrycznych, którą w perspektywie długoterminowej będzie można wykorzystać do zapewnienia zrównoważonej mobilności indywidualnej.

Oprócz dostatecznej i konkurencyjnej produkcji wodoru z ekologicznej energii elektrycznej warunkiem jest przede wszystkim rozbudowa odpowiedniej infrastruktury do tankowania, która jest już intensywnie realizowana w wielu krajach.