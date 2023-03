Reklama

Nowy Volkswagen ID.3 jest pierwszym z 10 nowych elektrycznych aut, które niemiecka marka wprowadzi na rynek do 2026 roku. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

-Z drugą generacją ID.3 kontynuujemy historię sukcesu naszej rodziny ID. Design nowego modelu jest bardziej dojrzały, a materiały we wnętrzu są wyższej jakości. Nowy ID.3 to dowód na to, że jakość wykończenia, design i wygoda użytkowania są dla nas bardzo ważne. Tworząc ID.3 braliśmy pod uwagę życzenia użytkowników – powiedziała Imelda Labbe, członek zarządu marki Volkswagen, odpowiedzialna za sprzedaż, marketing I obsługę posprzedażną.

Tak wygląda nowy Volkswagen ID.3

Zmiany widać już zewnątrz. W przedniej części łatwo zauważyć zmodyfikowane wloty powietrza i duże lakierowane powierzchnie oraz nowy wzór zderzaka. Podczas projektowania nowej maski zespół projektowy chciał uzyskać większą powierzchnię lakierowaną w kolorze nadwozia. Aerodynamika została poprawiona dzięki lepszemu przepływowi powietrza w okolicy przednich kół (tworzy się dzięki temu rodzaj kurtyny powietrznej). Z tyłu rzucają się w oczy nowe światła, które teraz zachodzą częściowo na klapę bagażnika.

Nowy Volkswagen ID.3 w Polsce: jakie zmiany w środku?

Nie mniej istotne zmiany zaszły w kabinie. Mamy tu więc m.in. szwy w kontrastującym kolorze, zaś boczki drzwi i tapicerka foteli zostały obite materiałem Artvelours Eco, który w 71 procentach składa się z surowca wtórnego uzyskanego z powtórnego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych. Artvelours Eco ma takie same właściwości pod względem wyglądu i trwałości jak konwencjonalne nowe materiały. Całkowicie zrezygnowano ze skóry i innych materiałów pochodzenia zwierzęcego.

Co równie ważne, inżynierowie uwzględnili i wdrożyli sugestie użytkowników poprzedniego modelu. Wyposażenie standardowe jest teraz bogatsze, a we wnętrzu pojawiło się więcej miękkich, miłych w dotyku elementów. Np. na boczkach drzwi miękkich wstawek jest wyraźnie więcej.

Nowy Volkswagen ID.3 w Polsce: łatwiejsze ładowanie

Ładowanie nowego ID.3 jest łatwiejsze i wygodniejsze dzięki takim funkcjom, jak Plug & Charge czy inteligentnemu planerowi trasy samochodów elektrycznych. Wystarczy podłączyć kabel przy stacji ładowania, by pojazd uwierzytelnił się i rozpoczął proces ładowania. Na dłuższych trasach planuje on postoje na ładowanie w taki sposób, aby jak najszybciej dotrzeć do celu – wykorzystując przy tym aktualne informacje o ruchu drogowym i prognozy, a także poziom naładowania akumulatora.

Przystanki na ładowanie są wybierane dynamicznie na podstawie dostępności punktów ładowania – w ten sposób funkcja planowania trasy może zasugerować dwa krótkie przystanki na stacji ładowania o dużej mocy zamiast jednego długiego przystanku w punkcie o małej mocy. Ponadto system wykrywa stacje ładowania, które są zajęte i proponuje alternatywne lokalizacje. Interesujące miejsca (POI) można łatwo przenieść do samochodu za pomocą bezpłatnej aplikacji We Connect ID.

Nowy Volkswagen ID.3 w Polsce: nowe oprogramowanie

Nowy Volkswagen ID.3 został wyposażony w nowsze oprogramowanie, zapewniające lepszą wydajność i umożliwiające zdalne aktualizacje (over-the-air). Za kierownicą umieszczono wyświetlacz o przekątnej 5,3 cala, obsługiwany za pomocą przycisków dotykowych na kierownicy. Pośrodku deski rozdzielczej znalazł się duży, 12-calowy dotykowy ekran do obsługi systemu nawigacji, telefonu, multimediów, układów wspomagających i ustawień pojazdu.

Zmiany też w strukturze menu, bo tu też swoje sugestie mieli użytkownicy: teraz m.in. menu ładowania znajduje się na górnym poziomie dużego wyświetlacza dotykowego i jest zorganizowane w bardziej przejrzysty sposób. Np. menu ładowania jest w gronie tych najłatwiej dostępnych. Opcjonalny wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością prezentuje na przedniej szybie m.in. prędkość i wskazówki nawigacji.

Nowy Volkswagen ID.3 w Polsce: jak działa Travel Assist

W połączeniu z adaptacyjnym tempomatem (ACC) przy prędkości od 0 km/h aż do prędkości maksymalnej oraz systemem Lane Assist, układ Travel Assist może korzystać z dwóch sprawdzonych systemów, które teraz są ze sobą w pełni zintegrowane. Jeśli dostępne są dane inteligencji zbiorowej, Travel Assist potrzebuje pasów tylko przy jednej krawędzi pasa ruchu, aby utrzymać na nim pojazd podczas jazdy po drogach krajowych.

- Z nowym ID.3 wprowadzamy innowacje i technologie premium do segment kompaktów. Świadczą o tym m.in. nowe systemy zwiększające komfort i bezpieczeństwo. Dzięki wykorzystaniu danych inteligencji zbiorowej w najnowszej wersji Travel Assist robimy kolejny krok na drodze do wysoce zautomatyzowanej jazdy – powiedział Kai Grünitz, członek zarządu marki Volkswagen odpowiedzialny za rozwój.