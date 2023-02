Reklama

DS 4 jest z nami od niedawna (debiut w salonach pod koniec 2021 r.), a już gama modelu została odświeżona. Dobrą okazją ku temu było pojawienie się nowej (i topowej) specyfikacji Opéra, w której standardowo otrzymujemy m.in. skórzane fotele Criollo Brown Nappa Leather z tapicerką o wzorze zegarka. Przednie fotele są podgrzewane, chłodzone i posiadają funkcję masażu.

Dodatkowo kupujący mogą liczyć np. na aktywne zawieszenie (DS Active Scan Suspension), szyberdach, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika z dostępem bezdotykowym, laminowane szyby przednie i tylne, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów oraz aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek.

Nowe DS 4: jakie wyposażenie

Z kolei system DS Drive Assist 2.0 jest dostępny w opcji i zawiera nowe funkcje, takie jak np. półautomatyczna zmiana pasa ruchu (umożliwia bezpieczną zmianę pasa w zakresie prędkości od 70 do 180 km/h za pomocą prostego naciśnięcia kierunkowskazu). Wersje Performance Line i Performance Line + dostaną kilka nowych detali. I tak, np. plakietki DS Automobiles, DS 4 i E-TENSE na grillu i klapie będą od teraz czarne. Dolne okładziny drzwi dostaną kolor Textured Black.

Ale to nie koniec zmian, bo np. nowa specyfikacja Bastille zastąpi ofertę Bastille i Bastille+. Od teraz w standardzie dostaniemy wykończenie Basalt Black z efektem skali, oświetlenie PolyAmbient, wstawki z wytłoczeniem Platinum Clous de Paris oraz zamkniętą konsolę środkową. Tylne otwory wentylacyjne obejmują dwa nowe porty USB, które są dodawane do tego poziomu. Na zewnątrz krata jest teraz w kolorze Gloss Black z chromowanymi końcówkami diamentów, natomiast z tyłu wprowadzono chromowane listwy z dyfuzorem Gloss Black.

Nowe DS 4: jakie silniki w Polsce

Zmiany także pod maską, a najważniejsza z nich dotyczy większego zasięgu wersji plug-in. Ale po kolei. W DS 4 dostępne są trzy rodzaje napędu: E-Tense 225 (plug-in hybrid; PHEV), PureTech 130 (benzynowy) i BlueHDi 130 (diesel). DS 4 E-Tense 225 ma teraz zasięg w trybie bezemisjnym na poziomie 62 km (WLTP). To wzrost o solidne 13 proc., który dało się uzyskać dzięki udoskonalonej kontroli oprogramowania.

Nowe DS 7 i seria limitowana La Première, cena w Polsce

Model DS 7 przeszedł daleko idącą modernizację i auto można już teraz zamawiać - jego ceny ruszają w Polsce od 199 000 zł. Najlepiej wyposażona wersja – E-Tense 4x4 360 – będzie dostępna również w serii limitowanej La Première (specyfikacja – patrz dalej). Za szczegóły projektu tego napędu odpowiada dział DS Performance, mający w swoim dorobku dwa tytuły mistrzowskie na torach Formuły E.

Podwozie odmiany E-Tense 360 obniżono o 15 mm, rozstaw kół jest szerszy (+24 mm z przodu, +10 mm z tyłu), a tarcze hamulcowe mają średnicę 380 mm, do tego dochodzą czterotłoczkowe zaciski z logo DS Performance w kolorze czarnym.

DS 7 E-Tense 360: jakie silniki

Układ napędowy składa się z silnika spalinowego o mocy 200 KM oraz dwóch silników elektrycznych o mocy 110 i 113 KM, odpowiednio na przedniej i tylnej osi (napęd na cztery koła). Masa pojazdu w tej wersji została obniżona do 1885 kg.

Silniki elektryczne zasilane z akumulatora o pojemności 14,2 kWh umożliwiają jazdę w trybie zeroemisyjnym z napędem na tylną oś lub na cztery koła. Zasięg na prądzie wynosi do 62 km w trybie miejskim (WLTP) i 57 km w trybie mieszanym (WLTP). W trybie elektrycznym samochód może rozwijać prędkość maksymalną 190 km/h, natomiast zgodnie z danymi homologacyjnymi zużycie paliwa to 1,8 l/100 km.

DS 7 E-Tense 360: jakie osiągi i wyposażenie

Opony Michelin Pilot Sport 4S w rozmiarze 245/35 R21 zapewniają dobrą trakcję, a nowy DS 7 E-Tense 4×4 360 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy, a pokonanie 1000-metrowego odcinka ze startu zatrzymanego zajmuje mu 25,4 sekundy.

Wróćmy do jednak wyposażenia. Otóż limitowana seria La Première oferowana jest w dwóch wersjach kolorystycznych wykończenia wnętrza – Basalt Black lub Pearl Grey. Ze skóry Nappa wykonano nie tylko tapicerkę foteli z motywem bransolety od zegarka, ale także wykończenie deski rozdzielczej, paneli drzwiowych i konsoli środkowej.

Z kolei pakiet Black (fortepianowa czerń) zawiera czarne elementy dekoracyjne, obejmujące obramowania okien, relingi dachowe, akcenty dekoracyjne na osłonie chłodnicy, DS Wings, a także specjalne emblematy i dolną część przedniego zderzaka.

W nowym DS 7 La Première w standardzie otrzymujemy też: zawieszenie Active Scan Suspension, system półautonomicznej jazdy poziomu 2. (DS Drive Assist), nowy układ informacyjno-rozrywkowy Iris System, reflektory Pixel LED Vision 3.0, audio Focal Electra, system Night Vision (zapewnia kierowcy optymalną widoczność w nocy), układ wykrywający spadek poziomu koncentracji kierowcy, system Active Safety Brake sterowany kamerą i radarem, przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą 360°, podgrzewane i wentylowane przednie fotele z funkcją masażu, dwustrefową klimatyzację automatyczną z panelem sterującym dla tylnych siedzeń, podgrzewaną przednią szybę, otwierany dach panoramiczny, laminowane akustyczne szyby boczne, alarm z blokadą drzwi i z elektrycznym zabezpieczeniem przed dziećmi. W Polsce nowy DS 7 E-Tense 4x4 360 La Première kosztuje 344 000 zł.

Nowe DS 7: warianty wyposażenia

Oprócz tego nowy DS 7 dostępny jest w pięciu wariantach wyposażenia: Bastille, Rivoli i Opera oraz Performance Line i Performance Line +. W każdej z nich dodatkowo oferowane są różne linie, dzięki czemu auto można niemal dowolnie personalizować.

Oferta modelu DS 7 obejmuje cztery układy napędowe, w tym trzy hybrydy plug-in E-Tense: poza wspomnianą już wersją 360-konną, nowy DS 7 jest również dostępny w odmianie o mocy 225 KM z napędem na jedną oś oraz w wersji o mocy 300 KM z napędem na cztery koła.

Nowy DS 7 E-Tense 4×4 300 w trybie elektrycznym rozwija prędkość maksymalną 135 km/h. Zgodnie z danymi homologacyjnymi zasięg w trybie wyłącznie elektrycznym wynosi do 81 km w cyklu miejskim (WLTP) i do 63 km w cyklu mieszanym (WLTP). Zużycie paliwa? 1,2 l/100 km. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy, a 1000-metrowy odcinek ze startu zatrzymanego pokonuje w 25,9 sekundy. Ceny Nowego DS 7 E-TENSE 4x4 300 zaczynają się od 283 000 zł.

DS 7 E-Tense 225 oraz BlueHDi, jaka cena

W przypadku nowego DS 7 E-Tense 225 zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 80 km w cyklu miejskim (WLTP EAER) oraz do 65 km w cyklu mieszanym (WLTP AER). Spalanie wynosi 1,2 l/100 km. Ceny Nowego DS 7 E-TENSE 4x4 225 zaczynają się od 263 000 zł.

Nowy DS 7 jest nadal dostępny w wersji z silnikiem BlueHDi 130, współpracującym z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów. Silnik został wyposażony w turbosprężarkę o zmiennej geometrii łopatek i układ wysokociśnieniowego wtrysku bezpośredniego, posiada wszystkie najnowsze technologie, dzięki którym w procesie homologacji uzyskał zużycie paliwa na poziomie 4,0 l/100 km. Ceny wersji z taką jednostką napędową zaczynają się od 199 000 zł.

W ofercie DS 7 dostępnych jest sześć kolorów nadwozia: Platinum Grey, Perla Nera Black, Crystal Pearl, Pearl White oraz dwa zupełnie nowe: Lacquered Grey i Sapphire Blue. Dla całej gamy oferowane są obręcze kół o średnicy od 18 do 20 cali z oponami klasy A. Wyjątek stanowi Nowy DS 7 E-Tense 4x4 360, który otrzymał 21-calowe obręcze Brooklyn z oponami Michelin Pilot Sport 4S.

Nowy DS 7, przykładowe ceny w Polsce: