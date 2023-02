Ford już w tym roku wprowadzi do palety elektrycznego Mustanga Mach-e nową generację akumulatorów litowo-żelazowo-fosfaranowych, które są trwalsze, szybciej się ładują i co najważniejsze, kosztują mniej. Z czasem trafią one także do przyszłych bateryjnych modeli marki.

Ford wprowadza nowe akumulatory, co to jest LFP?

Nie tylko Mustang Mach-E, które modele Forda dostaną nowe baterie? Jaki zasięg?

Ford wprowadzi tańsze samochody elektryczne, oto inwestycje Reklama Ford tylko w tym roku planuje wyprodukowanie na świecie 600 tys. samochodów z napędem elektrycznym. A do 2026 r. chce ich produkować nawet 2 mln rocznie. Przy takim rozmachu stało się konieczne uzupełnienie palety dostępnych akumulatorów o nowe konstrukcje, które nie tylko zapewniają lepszą efektywność, lecz przede wszystkim są tańsze. Amerykanie przeznaczą na ten cel i na rozwój pojazdów elektrycznych w ciągu najbliższych trzech lat oszałamiającą kwotę ponad 50 mld dolarów. Ford wprowadza nowe akumulatory, co to jest LFP? Akumulatory litowo-żelazowo-fosfaranowe (LFP) mają innych skład chemiczny ogniw od stosowanych obecnie na szeroką skalę konstrukcji niklowo-kobaltowo-manganowych (NCM). Poza tym wykorzystują mniej drogich surowców, a co za tym idzie, są tańsze i z oczywistych względów mogą wpłynąć na obniżenie cen modeli, w których będą stosowane. Ich dodatkowymi zaletami jest to, że cechują się większą trwałością i łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem tzw. szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej. Reklama Nie tylko Mustang Mach-E, które modele Forda dostaną nowe baterie? Jaki zasięg? Już w 2023 roku akumulatory LFP trafią do pierwszego elektrycznego SUV-a marki, czyli Mustanga Mach-e, w którym mają zapewniać nawet 600 km zasięgu (WLTP) na jednym ładowaniu. W przyszłym roku natomiast do pikapa F-150 Lightning. W tym ostatnim przypadku, wdrożenie nowych baterii ma skrócić czas oczekiwania na odbiór zamówionych aut, który teraz sięga kilkunastu miesięcy. Ford wprowadzi tańsze samochody elektryczne, oto inwestycje W kolejnych latach Ford planuje wykorzystywać akumulatory LFP w nowych, przystępnych cenowo, modelach elektrycznych aut osobowych i ciężarowych, które obecnie są w fazie projektowej. Ford ogłosił, że jego światowe inwestycje w rozwój pojazdów elektrycznych do roku 2026 przekroczą wspomniane 50 mld dolarów, z czego 3,5 mld pochłonie fabryka akumulatorów LFP w stanie Michigan. Zakład o nazwie BlueOval Battery Park Michigan ma ruszyć pełną parą na początku 2026 roku. Warto dodać, że Ford zobowiązał się do 2050 roku osiągnąć globalną neutralność pod względem emisji CO 2 dla całej gamy swoich modeli, fabryk oraz dostawców. W Europie ma to nastąpić jeszcze wcześniej, bo już w 2035 roku. Rafał Sękalski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję