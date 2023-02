Tylko w 2023 roku kierowcy dostaną do dyspozycji blisko 260 km nowych tras, w tym prawie 50 km autostrad. Łatwiej będzie wjechać do Warszawy, poruszać się po obwodnicy Łodzi czy na szlaku łączącym Niemcy Polskę i Litwę. Do 2030 roku wartość inwestycji w infrastrukturę przekroczy 294 mld zł.

Nowe drogi w Polsce, czyli inwestycje w 2022 r.

W 2023 roku będzie więcej nowych dróg, oto co szykuje GDDKiA

Autostrady w 2023 roku, oto nowe odcinki

Drogi ekspresowe w 2023 roku, czyli 13 nowych odcinków

Co jeszcze szykują drogowcy w 2023 roku? 13 obwodnic w budowie [MAPA inwestycji] rozwiń › Reklama Mimo trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej związanej m.in. z wojną za naszą wschodnią granicą, drogowcy nie zwalniają tempa i systematycznie oddają do użytku kolejne odcinki dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że obecnie zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości około 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 4886,6 km, obejmującymi 1799,7 km autostrad i 3086,9 km dróg ekspresowych. W realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. są właśnie 92 zadania o łącznej długości 1238,9 km i wartości 50,8 mld zł. Nowe drogi w Polsce, czyli inwestycje w 2022 r. Zgodnie z raportem GDDKiA w 2022 roku udało się zakończyć budowę na 26 odcinkach dróg krajowych o łącznej długości 321,8 km, a wydatki inwestycyjne przekroczyły kwotę 18 mld zł. W tym czasie podpisane zostały także 24 umowy na realizację kolejnych odcinków o długości 333,4 km i wartości 12,8 mld zł. Ogłoszono również 20 przetargów na zadania o łącznej długości 226,8 km. Reklama W 2023 roku będzie więcej nowych dróg, oto co szykuje GDDKiA GDDKiA planuje oddanie w nadchodzących miesiącach prawie 260 km nowych dróg. Na uwagę zasługują wśród nich dwa odcinki drogi ekspresowej S7 - pomiędzy Lesznowolą i Tarczynem oraz od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Miechowa. Ten pierwszy ułatwi wyjazd z Warszawy na południe kraju i wraz z drugim sprawią, że kierowcy będą mieli do dyspozycji trasę o długości około 240 km. Warto też dodać, że dzięki zakończeniu budowy odcinka S14 pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim i Słowikiem zostanie domknięta obwodnica Łodzi i tym samym to miasto będzie pierwszym w Polsce z pełnym ringiem. Reklama Autostrady w 2023 roku, oto nowe odcinki Autostrady w 2023 roku długość łącznie 49,4 km A18 granica państwa - Żary 11,7 km A18 Iłowa - gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego 16,2 km A18 gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice 21,5 km Drogi ekspresowe w 2023 roku, czyli 13 nowych odcinków Drogi ekspresowe w 2023 roku długość łącznie 192,9 km S3 Kamienna Góra Północ - Lubawka ok. 12 km S7 Lesznowola - Tarczyn Północ 14,8 km oraz 2,3 km w obrębie węzła Tarczyn S7 Moczydło - Miechów 18,7 km S11 Koszalin Zachód - Zegrze Pomorskie 16,9 km S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino 19,3 km S11 Kłanino - Bobolice 11,6 km S11 obwodnica Olesna 24,8 km S14 Aleksandrów Łódzki - Słowik 14,5 km S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego - II jezdnia 5,4 km S52 Węgrzce - Batowice (fragment Północnej Obwodnicy Krakowa) 3 km S61 Ełk Południe - Kalinowo 22,9 km S61 Podborze - Śniadowo 19,5 km S61 Łomża Zachód - Łomża Południe 7,2 km - budowa zakończyła się w 2022 roku, jednak odcinek zostanie dopuszczony do ruchu w 2023 roku po wybudowaniu węzła Łomża Zachód Obwodnice krajowe długość DK28 obwodnica Chełmca 1,4 km DK45 obwodnica Praszki 12,8 km Co jeszcze szykują drogowcy w 2023 roku? 13 obwodnic w budowie [MAPA inwestycji] GDDKiA dodaje, że w realizacji w tym roku jest 13 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 105,3 km i wartości 1,9 mld zł. Toczą się też postępowania przetargowe na 17 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) o długości 263,2 km i 3 zadania z PB100 o długości 21,9 km, a w przygotowaniu jest 80 zadań z RPBDK o długości 1877,7 km i 82 zadania z PB100 o długości 746 km. Rafał Sękalski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję