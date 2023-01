Reklama

Złodzieje samochodów w Polsce nadal nie dają spokoju kierowcom. Z najnowszych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w 2022 roku z powodu kradzieży zostało wyrejestrowanych 6157 aut osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony. To o 13 proc. mniej niż w 2021 r. - wynika z wyliczeń analityków instytutu Samar. W zeszłym roku nastąpiły wyraźne zmiany w upodobaniach przestępców. Ale po kolei…

Przeszło 6 tys. skradzionych samochodów to ciągle dużo. Jednak ponad 11 razy mniej niż w rekordowym 1999 roku – wtedy łupem złodziei padło ponad 71,5 tys. aut. Poważny spadek nastąpił w 2005 roku – skradziono wówczas 45,3 tys. samochodów. Do plagi kradzieży katalizatorów, doszła też nowa zmora:kradzież kół. Na facebookowych grupach/platformach sąsiedzkich nastąpił wysyp zdjęć samochodów pozostawionych na cegłach.

Hyundai Tucson najczęściej kradziony w Polsce, marki japońskie, niemieckie i koreańskie

Toyota z liczbą 781 skradzionych samochodów to marka, którą złodzieje w 2022 roku wybierali najczęściej (podobnie jak w 2021 i 2020). W pierwszej dziesiątce aut "ulubionych" przez złodziej są aż trzy modele japońskiej firmy: Corolla, RAV4 i Yaris. Dwie kolejne lokaty na podium zajęły marki niemieckie marki – Audi (532 szt.) i Volkswagen (415 szt.), który z trzeciego miejsca w 2021 strącił BMW (392 szt.).

Złodziejskie zainteresowanie mocno budzą marki koreańskie. Hyundai zajął 5. miejsce, a Kia zamyka Top10 najczęściej kradzionych aut.

Ogromne znaczenie w "popularności" samochodów poszczególnych firm odgrywa lokalizacja. Ponad 75 proc. wszystkich modeli Toyoty (609 szt. z 781 utraconych w całym kraju) zostało skradzionych w woj. mazowieckim, w tym aż 436 egz. wyrejestrowano z powodu kradzieży w Warszawie.

Marki samochodów najczęściej kradzione w 2022 roku vs. 2021

Marka Liczba skradzionych aut w 2022 roku Marka Liczba skradzionych aut w 2021 roku 1. Toyota 781 szt. 1. Toyota 950 szt. 2. Audi 532 2. Audi 685 3. Volkswagen 415 3. BMW 522 4. BMW 392 4. Volkswagen 506 5. Hyundai 389 5. Hyundai 453 6. Mercedes 367 6. Mercedes 450 7. Renault 343 7. Renault 396 8. Fiat 304 8. Mitsubishi 289 9. Peugeot 287 9. KIA 286 10. KIA 229 10. Fiat 248

Hyundai Tucson nowym przebojem wśród złodziei, oto najczęściej kradzione samochody

W rankingu najczęściej kradzionych w Polsce samochodów nastąpiła zmiana upodobań. Hyundai Tucson (192 szt.) to model, który złodzieje upodobali sobie najbardziej – koreański SUV na szczyt awansował z trzeciej pozycji w 2021 roku. Tym samym Toyota Corolla (191 egz.) spadła na drugi stopień klasyfikacji i dzieli go z Fiatem Ducato (191 szt. skradzionych w 2021 roku i awans z 8. miejsca w 2021 roku). Toyota RAV4 (185 szt.) zamyka podium.

Spadło zapotrzebowanie na Audi A4 (122 auta), które jeszcze w 2020 roku było na czele listy złodziejskich hitów. Za to Jeep Grand Cherokee (120 szt.) na szóstym miejscu najczęściej kradzionych samochodów może być zaskoczeniem – w poprzednich latach SUV amerykańskiej marki nawet nie łapał się do Top10.

Modele samochodów najczęściej kradzione w 2022 roku vs. 2021

Marka i model Liczba skradzionych aut w 2022 roku Marka i model Liczba skradzionych aut w 2021 roku 1. Hyundai Tucson 192 szt. 1. Toyota Corolla 214 szt. 2. Toyota Corolla 191 2. Toyota RAV4 198 3. Fiat Ducato 191 3. Hyundai Tucson 192 4. Toyota RAV4 185 4. Mitsubishi Outlander 178 5. Audi A4 122 5. Audi A4 177 6. Jeep Grand Cherokee 120 6. Toyota Yaris 147 7. Toyota Yaris 102 7. Audi A6 137 8. KIA Sportage 99 8. Fiat Ducato 137 9. Audi A6 97 9. BMW serii 5 133 10. BMW serii 5 96 10. Toyota Auris 122

Złodzieje w Polsce kradną 10-letnie samochody, Dacia ginie rzadziej niż Maserati

Analitycy prześwietlili też wiek kradzionych samochodów. Wygląda na to, że łupem złodziei padają głównie auta w wieku do 10 lat. Najczęściej kradzionymi rocznikami były 2019 (842 szt.) i 2018 (776 szt.). Zrabowane modele stanowią swoisty magazyn części zamiennych dla innych pojazdów. Po trafieniu do dziupli są rozbierane i tak pozyskane "organy" trafiają np. do sprzedaży w sieci.

Co ciekawe, nie zawsze duża popularność samochodów na polskich drogach przekłada się na ich wzięcie wśród złodziei. Najnowsze statystyki mówią też o kradzieżach rzadko spotykanych modeli jak np. Volkswagen Multivan (29 szt.), Kia Stinger (24 egz.) czy Maserati Quattroporte (7 szt.) oraz Levante (6 szt.). Z kolei Dacia Duster, która należy do czołówki najczęściej kupowanych modeli SUV w Polsce, nie cieszy się "uznaniem" w złodziejskim światku – skradziono tylko 4 szt. rumuńskiego auta.

Złodzieje bardziej wolą samochody dostawcze od osobowych

Za to widać wśród złodziej ogromne zainteresowanie autami dostawczymi. Liderem Fiatem Ducato ich łupem padło w ciągu roku ponad 80 szt. takich aut jak m.in. Mercedes Sprinter, Renault Master czy IVECO Daily.

Roczniki samochodów najczęściej kradzione w Polsce - Top10

Rok produkcji samochodu Liczba skradzionych aut 1. 2019 rok 842 szt. 2. 2018 776 3. 2017 735 4. 2016 561 5. 2020 509 6. 2015 392 7. 2021 340 8. 2014 225 9. 2012 171 10. 2013 167

Złodzieje samochodów w województwach w 2022 roku, tam jest czarna dziura

Złodzieje samochodów najbardziej panoszą się na Mazowszu (2463 skradzionych aut w 2022 roku) – ich działalność "wypracowała" aż 40 proc. krajowych kradzieży. Do tego rekordu ogromny wkład wniosła Warszawa, gdzie zniknęło aż 1593 auta (26 proc. całego "rynku"). Z kolei najbezpieczniej – przynajmniej w teorii – mogą się czuć właściciele aut w województwach świętokrzyskim i podkarpackim (po 55 skradzionych aut). Chyba, że ktoś przyjdzie i wytnie katalizator lub ukradnie koła...