BMW 330i xDrive to nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, którymi trasy patrolują policyjne grupy SPEED. Drogówka wykorzystuje też oznakowane modele 320i. Jednak żaden z nich nie może równać się z najnowszym nabytkiem mundurowych.

Niemiecka marka właśnie wygrała największy przetarg w historii KGP i dostarczy 478 motocykli BMW R 1250 RT wraz z policyjnym osprzętem. Z tego 25 sztuk trafi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie będzie służyło podnoszeniu umiejętności funkcjonariuszy.

- To największy projekt zakupu motocykli w historii policji - powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak. - Jest niezwykle ważny, bo został zrealizowany kompleksowo. Policjanci otrzymali nie tylko jeden z najnowocześniejszych motocykli, ale użytkownicy zostali też przeszkoleni, otrzymali kaski i systemy łączności, a wkrótce będą kombinezony - podkreślił.

BMW R 1250 RT to nowy motocykl policji drogowej, silnik, przyspieszenie, wyposażenie

BMW R 1250 RT to duży motocykl turystyczny napędzany dwucylindrowym silnikiem typu bokser o pojemności 1254 cm3 o mocy 136 KM oraz momencie obrotowym wynoszącym 143 Nm. Model ten jest seryjnie wyposażony w m.in. ABS i kontrolę trakcji oraz w LED-owy reflektor przedni, cyfrowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala czy elektrycznie regulowana szyba.

Mimo doposażenia w wymagany osprzęt policyjny, R 1250 RT ważące 280 kg rozpędza się od zera do 100 km/h w 3,4 sekundy. Za napęd i dostarczenie mocy odpowiada sześciostopniowa skrzynia biegów.

Policja kupiła nowe BMW za 61 mln zł

Cena? Jeden taki motocykl kosztował blisko 128 tys. zł. Szybki rachunek i wychodzi, że KGP zainwestowała w nowe pojazdy ponad 61 mln zł.

Policjant dzięki nowemu BMW wypisze mandat nawet w ciemności

Policyjna wersja tego BMW jest jednoosobowa, miejsce pasażera zajmuje zintegrowany kufer z centralą radiową. Siedzenie i manetki są podgrzewane.

Megafony na wyposażeniu BMW R 1250 RT służą jako głośniki do podawania sygnałów syren policyjnych oraz komend głosowych. Ciekawym rozwiązaniem dodatkowe oświetlenie LED na maszcie, które może być użyte do podświetlenia motocykla i wypełnienia dokumentacji służbowej, w tym wypisywania mandatów. Przed uszkodzeniem BMW i urazami nóg po wywrotce chronią gmole, które osłaniają również kufry.

Do tego policjanci z MAH (Motocyklowa Asysta Honorowa) szczególnie docenią tzw. bieg konduktowy (półbieg), którym jest specjalne przełożenie biegu pierwszego, dające możliwość jazdy ze zwolnioną prędkością. To rozwiązanie sprawdza się podczas asysty VIP.

- Wykorzystywane przez policję R 1250 RT już zdążyły udowodnić swoją przydatność - powiedział Karol Kostrzewa, dyrektor BMW Motorrad Polska. - Dzięki wygodnej i wysokiej pozycji jazdy, jakie zapewnia konstrukcja motocykla turystycznego, funkcjonariusze mogą komfortowo korzystać z tych maszyn bez nadmiernego obciążania kręgosłupa. Dodatkowo budowa silnika typu bokser zapewnia nisko położony środek ciężkości, który wraz z elastycznym i wysokim zawieszeniem pozwala stabilnie poruszać się po nierównych nawierzchniach i w różnych warunkach pogodowych. W efekcie maszyny te mogą być skutecznie użytkowane przez patrole i oddziały drogowe, co stanowi dla nas wartość nadrzędną - zauważył.

Policja zadowolona z BMW, kierowca nie miał szans w pościgu

Policja jako przykład potencjału nowych BMW R 1250 RT podaje pościg ze Słupska. To była dopiero druga służba funkcjonariuszy na tych ciężkich motocyklach. Mundurowi próbowali zatrzymać motocyklistę do kontroli, gdy ten nagle zaczął uciekać.

- Ścigany prowadził lżejszy i mocniejszy motocykl od policyjnego BMW, ale to było za mało, by zgubić goniącego go policjanta. Jeden z policjantów ścigał nietrzeźwego motocyklistę przez blisko 15 km, pędzącego momentami powyżej 220 km/h. Na jednym z zakrętów uciekający kierowca stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Ścigający go policjant bez problemu pokonywał zakręty, utrzymywał niewielki dystans i sprawnie wyhamował, by ująć motocyklistę, co nie byłoby takie łatwe, gdyby nie szkolenia - wyjaśnia KGP.