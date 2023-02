Reklama

Jeśli jesteś miłośnikiem BMW i słyszysz skrót CSL (niem. Coupé Sport Leichtbau), to od razu wiesz, że coś się dzieje. Bo wiesz też, że zaraz powinno pojawić się lekkie (a jeśli nie lekkie, to przynajmniej odelżone) sportowe coupe, którego plakat będziesz mógł powiesić nad łóżkiem w jednym rzędzie obok legend pokroju M3 (E46) i oryginalnego 3.0 CSL z lat 70 XX w.

Nota bene, wspomniane E46 CSL to coś w rodzaju świętego Graala w gamie M3 – model tak fenomenalny i rzadki, że dziś ceny zadbanych egzemplarzy sięgają już niemal kosmosu. Trochę szkoda, więc “zwykłym” zjadaczom zakrętów zostaje zazwyczaj rozglądnie się za “zwykłym” M3 E46 – też jest świetne.

BMW 3.0 CSL już w produkcji, kiedy w Polsce

Wróćmy jednak do najnowszego BMW 3.0 CSL. Model nawiązuje do owianego legendą 3.0 CSL z lat 70. XX w. (tzw. Batmobil) i został oficjalnie pokazany pod koniec listopada, ale chętni mogli go oglądać jedynie na zdjęciach. Oczekiwanie jednak już niebawem się skończy – oto bowiem w Dingolfing i Moosthenning rusza małoseryjna produkcja nowego 3.0 CSL. Auto powstało z okazji 50. urodzin M G.m.b.H, technicznie bazuje na M4 CSL i będzie na pewno gratką dla kolekcjonerów, gdyż mury fabryki opuści jedynie 50 egzemplarzy.

BMW 3.0 CSL, jakie różnice

Jakich różnic możemy spodziewać się w względem zwykłych M4-ek i M4 w wersji CSL? Na pewno nieco niższej masy niż w przypadku M4, a także nieco wyższej mocy niż w M4 CSL – limitowany model dostanie silnik 3.0 R6 rozwijający 560 KM, napęd na tył i ręczną skrzynię biegów. Lubimy to.

Zupełnie inny będzie też wygląd zewnętrzny, a skomplikowany proces produkcji każdego egzemplarza będzie podzielony na 8 etapów i łącznie potrwa niemal dwa tygodnie. Odbiór każdego z 50 egzemplarzy będzie miał miejsce w BMW Welt w Mochachium.

BMW 3.0 CSL, jaka cena w Polsce

Trzeba też przyznać ludziom z BMW, że jeśli chodzi o limitowane projekty, to mają całkiem niezłe wyczucie. Bo najpierw mężnie przyjęli dość powszechną krytykę dotyczącą wyglądu bieżącej generacji M3 i M4, a teraz pokazali auto, którego przednia część wygląda po prostu lepiej. A nawet dużo lepiej. Ale przy okazji BMW zażyczyło sobie za to wszystko dość pokaźnej sumy pieniędzy.

W Niemczech CSL “na gotowo” ma kosztować ok. 800 tys. euro, co po obecnym kursie i w przeliczeniu na złotówki daje kwot 3 800 000 zł, czyli niemal 4 mln. W Polsce 3.0 CSL ma być jednak nieco droższe. O drobne kilkaset tysięcy złotych. Jak bowiem potwierdził dziennik.pl Hubert Fronczak z BMW Group Polska, końcowy rachunek za 3.0 CSL wyniesie w Polsce 4,55 mln zł (4 550 000 zł). Wow.