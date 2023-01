Reklama

Mandat do 5 tys. zł i utrata prawa jazdy minimum na 3 miesiące to dziś realna kara nie tylko za przekroczenie prędkości. Policja właśnie odniosła się do obowiązującego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kierowcy nie mają się z czego cieszyć. Ale po kolei...

TK uznał wcześniej, że przepisy dotyczące zatrzymywania przez starostów prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób na podstawie informacji policji są niezgodne z konstytucją. Z kolei zdaniem Komendy Głównej Policji rozstrzygnięcie dotyczy kwestii proceduralnych związanych z prowadzonym przez starostę postępowaniem administracyjnym.

Policja nie daruje, dziś prawo jazdy możesz stracić nie tylko za prędkość

– Podstawą do zatrzymania krajowego prawa jazdy jest art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nie był przedmiotem rozważań Trybunału w kontekście zgodności z Konstytucją RP. Tym samym, w świetle tezy wyroku TK należy uznać, że dotychczasowe postępowanie policjantów nie budzi wątpliwości, a co za tym idzie w przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, policjant w dalszym ciągu jest zobligowany do zatrzymania prawa jazdy i poinformowania o tym fakcie starosty – tak KGP ucina chwilową euforię kierowców. Co to oznacza w praktyce?

Kiedy policja zatrzyma prawo jazdy? Uważaj na te wykroczenia

Jak usłyszeliśmy w KGP, w działaniu policji nic się nie zmienia w stosunku do stanu prawnego sprzed wyroku. – W świetle tezy wyroku TK należy uznać, że dotychczasowe postępowanie policjantów nie budzi wątpliwości– powiedział dziennik.pl nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – A co za tym idzie w przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, policjant w dalszym ciągu jest zobligowany do zatrzymania prawa jazdy i poinformowania o tym fakcie starosty – podkreślił nasz rozmówca.

W ocenie przedstawiciela KGP przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy i zaostrzony taryfikator mandatów oraz wyższe stawki punktów karnych przynoszą wymierne efekty. – Wstępne statystyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2022 rok wskazują jego znaczną poprawę w stosunku do lat poprzednich – wskazał policjant. – Nadmierna prędkość bezwzględnie wpływa na tragiczne skutki zdarzeń drogowych. Warto więc zauważyć, że poważnych wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości o więcej niż o 50 km/h w obszarze zabudowanym było w minionym roku o niemal 50 proc. mniej – wyliczył.

Żeby zmienić przepisy w sprawie zatrzymywania prawa jazdy za prędkość (i nie tylko) musi zmienić się Prawo o ruchu drogowym, w tym zapisy dotyczące postępowania starostów. Co teraz czeka kierowców?

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek w 2023 roku

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Stąd błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. Dodatkowo spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

W myśl obowiązujących przepisów obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Co ile kasują się punkty karne?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowania punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł, łatwiej stracić prawo jazdy w 2023 roku

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości. Podwójna kara jest naliczana w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie taryfikator mandatów obowiązujący w 2023 roku zakłada, że podwójne grzywny w ośmiu przypadkach. Także za wykroczenia wobec pieszych. Oto kary finansowe za najgroźniejsze przewinienia:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł

Policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych w 2023 roku

W myśl obowiązujących przepisów jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista: